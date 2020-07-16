環保署祭限塑政策阻塑膠吸管危害環境

根據環保署統計，台灣1年用掉的塑膠吸管高達數10億支!為此行政院環保署自108年7月1日起開始實施「限塑政策」，嚴禁政府部門、學校、百貨公司、及連鎖速食店，包括麥當勞、7-11..等都不能再提供一次性吸管。

圖為優特多次重複耐用環保吸管。

為貫徹政府「限塑政策」維護台灣環保，立歐特殊管件公司加強研發「環保多次重複使用式吸管」，由於所使用的材料有耐衝擊、韌性強的特性，可重複使用100次以上不變型、不破裂的耐用吸管，更可耐高溫(200℃)、耐低溫(-50℃)、耐酸鹼，無論熱飲咖啡、冷飲珍珠奶茶..等皆可安心使用，為了大家在喝飲料或珍珠奶茶所使用吸管的衛生安全性，盡量自行自備吸管、預防感染。

立歐公司自有品牌「優特環保吸管」無論表面、裡面都極為光滑透明，抗黏且不沾油污，所以非常好洗、乾淨又衛生，再加上優特吸管採用日本原料生產，且原料經過美國FDA食品級認證，此外亦通過中華民國SGS食品包裝材料檢測合格認證(編號:NO.CT/2019/30899A)，不含任何塑化劑，立歐公司徵求全國經銷商，逕電:(02) 29014870、FAX (02)29085601，MAIL:sales@leoflonplastics.com