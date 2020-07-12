凱勝綠能營運看俏 6月營收破8000萬

全新電巴雙北再交車 今年下半季後勢可期

台灣電動巴士品牌凱勝綠能科技(代號2246)再傳捷報!繼2020年1月繳出首批12輛嶄新的二代電動公車交付客戶後，近期再次交付第二批8輛，與首批相同的車款，將投入雙北台北市和新北市高運量的幹線公車與捷運接駁公車服務，為台灣地區公共運輸綠能化的目標再向前推進，此訂單更為凱勝綠能進帳約8480萬的營收，依據公開資訊觀測站資料顯示，凱勝綠能2020年6月營收為86,568(仟元)，較去年同期增長7734.21%。

綜觀國際市場上電動車產業多仍屬小額虧損或打平情況，而國內電動公車市場亦屬持平表現的態勢，凱勝綠能表現相對受矚目，該公司在2019的營收3.4億元，今年迄今更已交出總計16輛電動公車的成績單，預估其2020下半季開始的後勢可期。

凱勝綠能董事長陳怡仁表示，今年第二季在此8輛車交付後，位於嘉義的全新凱勝電動車輛產研第一期基地工廠即將啟用，人員已陸續進駐，並將接續台中廠生產工作，屆時產能將可有效提升，預估短期內將可具備年產300輛以上之電動低地板公車或底盤，長期規畫於需求高峰期時可年產約650輛以上甚至達到符合政府年度總體汰換量所需各式電動公車成車、底盤或商用輕重卡車，將是國內規模完整之電動車輛產製基地。更可增加雲嘉南地區就業機會與地方稅收，提升國內就業率並活絡經濟發展。

圖說:凱勝綠能嘉義新廠預計8月份落成典禮後開始量產。圖/謝易晏

凱勝綠能第二代全新電動巴士，為該公司自2012投入電動巴士產業以來，吸取在台灣各地共交車158台的營運經驗與客戶反饋後，針對國內各種公共運輸營運需求設計大幅優化升級的升級車款，二代全新電動巴士從底盤零件開始到整車，均在台灣組裝與打造車體完成生產，在車體技術與動力系統更是大幅換新。

凱勝綠能陳怡仁董事長表示，凱勝綠能是目前國內唯一使用鋁合金打造車體的大型巴士廠商，且為接軌全球，更與亞洲地區獲得歐洲百年資歷商用車三大龍頭廠認證的順豐客車合作，導入源自瑞士且通用於航太客機與軌道車輛的Co-Bolt模組化鋁合金車體技術在台生產，對國內車體技術帶來嶄新的視野；在底盤與動力系統，則因應公共運輸多元與通用需求並配合國內炎熱氣候，換裝上400匹馬力高性能馬達與具備主動式電池恆溫管理系統的水冷式動力電池，並標配車道偏移警示系統與EBS電子剎車系統，在性能與安全均衡，同時挾其台灣地區銷售第一且廣泛分布並獲得使用的客運業者一致好評的優勢，凱勝綠能的二代全新電動巴士將可說是國內公共運輸電動化產品的首選。