離岸風電擴大徵才 金屬中心助媒合

離岸風電正夯，人才需求殷切；為此，金屬中心與國際知名風訓機構 Maersk Training、DNV GL 合作，規劃18天的精選課程，將帶領學員瞭解離岸風電基礎專業技能與必備的國際證照，為百萬年薪的「綠金人才之路」做準備

據經濟部統計，離岸風電光是2020年併網的0.5 GW容量，就需2,000人左右的直接就業人才；因此，為彌補離岸風電人才缺口，政府鼓勵離岸風電與海事工程業者，應提前儲備人才投入重點綠能產業，以取得具發展前景之關鍵技術能力，躍升離岸風電市場競爭力。

據悉，金屬中心在經濟部能源局指導下，推動政府「風力發電4年計畫」，完善「高雄海洋科技產業創新專區」的建置，讓興達港擁有世界級的離岸風電培訓認證中心、最完整的GWO培訓課程與國際級專業設備，提供符合離岸風電廠商實務訓練需求與客製化課程開發，講師皆派至歐洲受訓完畢，具備中英等多語言授課能力；讓民眾不用再遠赴重洋，在台即可取得「離岸風電」必備的國際證照。

圖為離岸風電BST培訓課程-高空作業WAH，學員操作實演。圖/金屬中心

金屬中心表示，歷年來政府皆有針對重點產業祭出相關職訓補助計畫，有培訓、有補助揪安心。其中勞動部勞動力發展署促進青年就業補助「產業新尖兵計畫」，推動「衝就業、練專長、興雇用」，鎖定電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企畫等五大領域，符合訓後90天就業者補助訓練課程費用達80%，最高可補助至10萬元！18歲以上有興趣投入離岸風電產業者、待業者或有意願轉職者，即日起至110年12月31日止，都可來信洽詢產業培訓認證相關資訊。

聯絡窗口：07-351-3121#3205（王經理）或洽產業新尖兵試辦計畫網：https://elite.taiwanjobs.gov.tw/。