響應世界地球日50週年 龍華科大啟動太陽能電場年產50萬度綠能

龍華科大太陽能電場年發電量可達50萬度，減碳量達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量。

為建立永續校園，發展多元再生能源，落實大學社會責任，龍華科技大學選在4月22日世界地球日這天，正式啟用裝置容量近500kw的太陽能發電場，每年發電量可達50萬度，減碳量高達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量，不僅成功打造校園節能示範場域，也為世界地球日50週年，展現全校師生對環境永續的決心及具體成果。

啟動儀式在學生龍韻鼓陣社團精彩表演中盛大揭幕，施工及維運團隊淞英能源開發公司董事長楊淞壹、晶元綠能股份有限公司董事長侯信博，以及龜山區迴龍里長徐麗月等人受邀出席見證；負責電場工程規畫的新加坡商Sunseap集團董事長潘凌峰，因疫情影響未能與會，特別在現場以視訊方式，祝賀龍華科大為環境永續跨越歷史性的一步，同時期盼未來雙方加強綠能及工業等領域的產學合作夥伴關係。

龍華科大校長葛自祥表示，學校非常重視環境永續，本次與Sunseap集團合作，在校園機械工程系、電子工程系、第一及第二教學大樓的屋頂，設置廣達4千2百平方米、約1280坪的太陽能發電場，共有1479組的太陽能模組，裝置容量將近500千瓦，年發電量可達50萬度，減碳量則達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量，葛校長指出，建置本套太陽能發電系統，除可提升再生能源使用率，由於屋頂設置太陽能板具有隔熱作用，平均可降低頂樓教學設施內的室溫達2.5℃，有效節省冷氣空調等電力消耗。此外，這套太陽能發電系統也與台電公司併聯，學校每年可從整體發電量，獲得一定比例的場地租金回饋收入，為學校創造更多綠電收益，並讓校務發展更加穩健。

從空中鳥瞰龍華科大屋頂太陽能發電系統極為壯觀。

林如貞副校長隨後也代表董事會孫道亨董事長，向負責太陽能發電場工程規畫的Sunseap集團台灣子公司前進綠能科技公司、淞英能源開發、晶元綠能等施工團隊，以及總務處相關同仁辛勞，表達由衷感謝，今年4月22日同時也是世界地球日50週年，舉辦太陽能發電場運轉啟動儀式，不僅是響應422世界地球日，更為學校致力環境永續與發展，支持政府推廣綠電政策，建構多元再生能源，樹立一座嶄新的里程碑，具有重要象徵意義，她強調學校致力打造綠能校園，長期推動節能減碳，以行動積極響應政府各項節約能源政策。目前除了學生活動中心採綠色建築標準建造外，近年來並打造中水雨水回收再利用系統、校園全面更換LED燈具、落實廢棄物減量及資源回收、公文無紙化作業環境等方向努力，而此次太陽能發電場正式運轉啟用，除了呼應全球推動環境永續訴求，也為全校師生提供更多舒適便利，讓龍華美麗校園環境得以保持，更期望強化大學社會責任，邁向能源安全、環境永續的美好未來。