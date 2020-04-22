千如電機 永續策略撐腰

新廠兼具響應環境永續與照顧員工福祉

文/陳逸格

鑑於環境永續與照顧員工福祉，千如電機(3236)近幾年來在環境綠化及降低地球暖化的企業政策上也不遺餘力。今年三月動土興建的楊梅二廠B棟金屬顆粒表面處理工廠，是千如材料技術建立與深化的重要進程，用以研發新一代的材料、帶動新一代產品發展，一方面規畫朝綠色永續、現代化治理邁進；另一方面藉以擴充產銷規模，支持高成長之長程發展計劃。

技術長范良芳表示，興建中的新廠主要規劃為金屬粉體表面改質生產工廠，建構高速精密噴霧造粒設備，以獨到的粉體處理技術,提供塗覆完整,粒徑分布均勻之磁性金屬粉體，用於生產性能好，可靠度高之一體成型大電流電源電感器。

千如集團的擴廠計畫後期將挑戰智慧生產，除更新自動化機械外，也會納入大數據、智慧化、物聯網等技術。

今年上半年，千如電機雖然因疫情業績受挫而小幅下修全年目標，在地球日前夕，董事長徐明恩表示，外在大環境的動盪變化會一直存在，但千如有一些與時俱進並且是和營運基礎息息相關的內在因素是堅定的、不變的、正向的，這些都在持續進行運作。徐明恩並且看好被動元件在車用電子、工控、健康醫療設備等市場的長期成長，認為這是集團持續成長的重要動能，並藉以構築更穩固並具發展能量的營運基礎。

此外，千如也積極因應國際環境保護的新潮流，藉由「綠色管理」的過程，來提升企業形象與善盡企業的社會責任，以達到企業永續經營，例如取得ISO 14001、TQA等。

千如表示，ISO 14001是繼ISO 9001之後成為國際社會關注的焦點外，朝品質、環保及安全衛生的全品質保證(TQA)的發展動向也值得密切關注。目前國內政府相關單位已積極地投入相當的資源進行推廣宣導及技術訓練與引進的工作，企業界若能配合政府政策，積極正面地去除執行支援及資訊不足等障礙，因勢利導，建立永續經營之基礎，則此產業界所面臨新的環保挑戰ISO 14001，將可轉為21世紀來臨前達成國家經濟持續發展的新契機。

以人為本、重視員工福祉的徐明恩強調，我們-千如電子集團對社會與員工家庭的承諾，包括千如對3,598個家庭之承諾與責任，會透過「凡經我手、最美最好」的品質堅持，共同建立「企業目標達成之際，就是個人成就實現之時」的群體創業核心價值，而得以實現。