英國保誠人壽響應世界地球日 關燈節電全員動起來

每年的4月22日是世界地球日，今年適逢世界地球日50周年，為響應環保，英國保誠人壽除了如往年一樣，位於忠孝東路基隆路口的大型LED廣告招牌將於當天從傍晚5：00至晚上11：00關閉電源外，全省各職場辦公室也將配合施行關燈一小時，響應節能減碳，同時鼓勵員工挑戰「無塑生活」，在生活中完全不使用塑膠產品，藉由環保習慣的養成，以實際行動為地球盡一份心力。

英國保誠人壽一直很重視環境保護議題，前年帶領同事進行淨灘，一同清除海灘廢棄物，並分類整理所清除的垃圾，響應海洋守護行動；去年也在公司內部發起「保誠綠行動」，呼籲員工自備餐具/環保杯/環保購物袋，並邀請福委會合作廠商提供自備環保餐具/環保購物袋折扣優惠，分享綠能行動。英國保誠人壽也將環保意識轉化成日常公司作業的一部分，包括全公司使用LED燈管、垃圾分類、辦公室節約用電、少紙化系統發展等。

保誠集團近期也持續針對在每個市場的投資組合中的碳排放及碳濃度做一系列的追蹤，對國際氣候變遷貢獻一己之力及善盡企業永續經營。在台灣，也持續進行內部宣導，更定期檢視每月用電量的降低比率，同時透過垃圾減量的數據、用紙量統計報表，評估辦公室節能減碳的成效，做為同仁行動改善的參考依據。根據英國保誠人壽統計，2019年該公司全年用電量在所有同仁的共同支持下，相較於2018年降低了13.6%。

除了環境保護之外，英國保誠人壽對於社會公益更是不遺餘力，長期關注兒童保護議題，多年來透過與家扶基金會合作一起關懷受虐兒，募款累計金額達1億5,200多萬元，支持家扶幫助超過2萬7,000多名兒童遠離暴力的陰影。英國保誠人壽每年舉辦執行CHA-CHING兒童理財計劃，透過校園課程、夏令營等方式深耕兒童理財教育。

另一方面，英國保誠人壽在公司治理層面亦投注相當的心力，不僅取得ISO27001資訊安全管理及BS10012個人資訊管理之認證，並依據保險業公司治理實務守則內各項要求，定期檢視落實情況，確切遵循主管機關各項規範。

英國保誠人壽表示，企業的永續經營必須特別關注ESG三大面向，隨著全球ESG議題層出不窮，包括：地球暖化、動物瀕臨絕種、溫室效應惡化、重工業空氣污染、企業財務問題、惡意掏空等問題，ESG也越來越受到重視，投資人、年輕世代、消費者對於企業是否注重ESG的發展更是在選擇消費與投資時的重要考量。ESG不僅是企業永續經營的重要指標，更是企業責無旁貸的使命。