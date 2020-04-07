綠辦率領展威前進柬埔寨　讓吳哥窟偏鄉大放光明

擅長太陽能系統整合的展威國際，在經濟部綠色貿易計畫與工研院的協助下，從無到有，打入東協市場。從柬埔寨偏鄉到首都金邊，從NGO非營利組織到餐飲零售業，發揮小而美、技術領先、服務到位的優勢，成功的在東協各國遍地開花。

2017年，展威國際參與工研院籌組的綠色貿易生態圈訪問團，前進柬埔寨吳哥窟附近的偏遠村莊，替當地NGO團體架設太陽能供電系統。展威國際總經理陳伯侖表示，綠色貿易計畫協助台灣的業者挖掘到新商機，由於NGO定期邀請醫生替民眾義診，而醫療所須的電子器材及冷藏設備，都要用到基本電力，讓台灣的系統整合商有機會協助當地解決供電不穩定的問題。在工研院協助下，整個生態圈鏈結台灣許多優質的產品，而展威也替這個NGO組織建構從電燈、風扇、太陽能版、儲能到冷藏的完整系統。

農耕、餐飲零售、製造業 均採用太陽能系統

每當太陽下山、夜幕低垂，方圓2公里內只有這個NGO燈火通明，當地廠商看到了，呷好逗相報，紛紛來找我們規劃太陽能系統。展威國際總經理陳伯侖笑說，從咖啡廳到中文補習學校，都是展威的客戶。他表示，以往當地有錯誤的刻板印象，認為太陽能系統造價高昂且安全有疑慮，然而這個NGO示範點一出來，大家實際觀察後，就很能接受。

展威國際從2017年首度進入柬埔寨市場迄今，展威的觸角已從吳哥窟週邊拓展至首都金邊，客戶群包括農耕灌溉、零售餐飲、小型工廠。以農耕灌溉為例，柬埔寨以往利用柴油發電機抽取地下水，不僅噪音大、污染高、補充柴油也不便利。裝設太陽能板及儲能系統之後，這些問題都迎刃而解。

協助馬來西亞GreenTech建置智慧能源系統

放眼東協市場，展威另一個耕耘有成的國家是馬來西亞。陳伯侖指出，馬來西亞和柬埔寨的狀況完全不同，柬埔寨供電不穩且經常缺電，很多地方甚至電網無法觸及；而馬來西亞的電力價格相對低廉，供電系統也成熟穩定。因此要在兩地開發業務，必須推出不同的策略。在經濟部及綠色貿易團隊的協助下，展威在2018年與馬來西亞節能標章官方機構GreenTech首度接觸，對方希望引進綠能，以便改善馬國的總體二氧化碳排放量，並減少空氣污染，實踐對聯合國氣候公約的承諾。雙方經過一年多的規格溝通，專案已進入最後底定階段。

展威國際表示，馬來西亞GreenTech園區，所有建物的屋頂原本就已建置太陽能板，白天日照充足時幾乎用不到市電，但進入夜間就必須從電網接電。「客戶的目標是在2020年達到100％使用綠能，不再仰賴市電，因此交由展威規劃全套太陽能系統，希望今年可如期完成。」新冠疫情導致進度稍有延後，不過目前已少量試樣，緊接著就要建置示範場域。

日韓中搶大型基建 台廠遍地開花

馬來西亞、柬埔寨、印尼、泰國，這些東協市場因人口龐大、深具發展潛力，各國都在卡位爭取商機。面對全球競爭，台灣廠商發展東協市場應該掌握哪些利基？展威國際表示，東協市場商機大，但也高度競爭，日、韓、中國廠商早已深入當地。「台廠的優勢就是小而美、彈性高、服務好，這是中國、日本、韓國等大廠所無法相比的。」

陳伯侖舉例指出，我們的技術走在相對領先的地位，已有能力規劃並輸出儲能設備，但中國廠商的主力仍放在太陽能板的銷售。另一方面，日韓廠商品質好、售後服務佳，但價格相對太高，讓東協客戶卻步，也就更願意選擇服務品質同樣好但價格更有競爭力的台灣廠商。

對於台廠前進東協，展威提供的建議是，避開大型計畫例如發電廠、捷運等公共建設，主攻具示範作用的小型市場，雖然單筆的營業額不大，一旦口耳相傳，也能達到遍地開花的效果。藉著這樣的市場區隔，台灣前進東協時將交出亮麗的成績單。