高雄海洋科技產業創新專區三中心上樑 預計109年底完工

為加速國家離岸風能產業的發展，經濟部在行政院前瞻基礎建設支持下，於高雄興達港建構「高雄海洋科技產業創新專區」；該專區三中心(人才培訓及認證中心、產業創新研發中心、工程材料研發及驗證中心)上周舉行上樑儀式，工程預計今(109)年底完工，屆時台灣發展離岸風電將邁入新的里程碑。

經濟部政務次長曾文生出席上樑典禮表示，該專區完工後，除了加速推動國家離岸風電產業政策外，並可帶動在地就業機會，讓風電相關人才落根高雄。

曾文生特別感謝行政院前瞻基礎建設的支持及高雄市政府的協助，經濟部會全力協調工程進行中的任何需求，務必在今年底前完工。另招商事宜，也責成金屬中心即早規劃，積極促成廠商進駐。

高雄市海洋局長趙紹廉與會表示，感謝經濟部在高雄興達港的投資；該產業專區完成後，興達港將蛻變為綜合性港口，市府在港池疏濬、都市計畫變更及建照取得等相關行政作業，會全力支持促成與協助。

金屬中心董事長林仁益表示，該專區三中心目前已取得鑽石級綠建築與鑽石級智慧建築的候選證書，完工後可望成為興達港指標景點；此外，該專區完工後，將促成離岸風電海事工程人力供給在地化，打造亞洲最完整海事工程人才培育中心，吸引在地年輕人返鄉，積極創造高階就業機會並引進相關業者進駐專區，同時活化興達港週邊經濟，促進地方就業與經濟發展。