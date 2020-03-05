咖啡杯可以吃？這家航空業環保概念不容小覷

喝咖啡用掉的紙杯、杯蓋，以及周圍的盛裝餅乾容器均是地球垃圾最大的來源。航空業每年平均消耗800萬個紙杯，紐西蘭航空以行動、創意愛地球，與當地新創公司Twiice合作，於去年年底推動「餅乾咖啡杯」，也成為各界借鏡之策。

若餅乾咖啡杯的環保概念真正落實在世界各地，地球可告別短命之路。（圖/紐西蘭航空提供）

你知道嗎？一家航空業貴賓室平均每天早上會消耗600杯咖啡，總計空中與地面所消耗的咖啡杯超過800萬杯。長期關心地球環境影響的紐西蘭航空，試營運時，於奧克蘭貴賓休息室試推「可食用的餅乾咖啡杯」。紐西蘭航空資深客戶體驗經理Niki Chave指出，市售的咖啡杯多以可分解的有機材質為主，但紐西蘭航空最終目標是不再製造更多垃圾，因此與紐西蘭企業Twiice合作，推出可食用的餅乾咖啡杯，成分主以小麥粉、糖、雞蛋與香草製成，也可防止液態飲料的滲漏。

Twiice製作的餅乾杯，可以裝熱咖啡，也可裝冰淇淋！（圖/Twiice提供）

創意締造無限可能！垃圾減量只是一個開始

紐西蘭航空以創意、創新聞名於全球市場，並榮獲綠絲帶商業領袖獎、年度綠色航空公司、德勤永續商業頂導獎等獎項的肯定。Niki Chave表示，將創意應用於減少垃圾生產量上，可食用的餅乾咖啡杯只是紐西蘭航空的第一步，目前正醞釀不同的環保概念，與跨領域夥伴相互合作，發展對航空業、對地球有利的環保想法，因為創意可締造無限可能，重點是餅乾咖啡杯不因盛裝液態飲品，減少餅乾的的酥脆度，若充當零食杯裝上冰淇淋也沒問題。

圖片來源：Twiice、紐西蘭航空

資訊來源：紐西蘭航空