凱勝綠能全新電動巴士雙北正式交車營運

電動汽車，一個嶄新的運輸革命運具，為汽車產業帶來創新的發展模式與全新的乘車體驗，從機車、汽車到巴士，全球各廠無不傾全力投入，但是電動化運輸工具多數目前屬新興產品，其持有成本相對傳統內燃機運輸工具而言，確實相對高昂，因此，屬私人運具的電動化汽機車產品，經常與精品畫上等號，一般民眾確實難以親身體會新科技的壓倒性優勢與帶來的環保生活，但其中有項產品卻可有效翻轉此一既定印象，能讓一般民眾在日常生活出行、無須支付高昂費用或改變使用習慣，即可切身體驗嶄新科技優點的產品，那麼非電動巴士莫屬了。

台灣電動巴士領導品牌凱勝綠能科技(代號2246)在2020的第一個月即繳出亮眼的成績單，其全新開發，綽號大藍鯨、黑金剛的第二代全新電動巴士首批12台已分別交付給客戶並投入雙北地區的公共運輸系統，分別在台北市和新北市高運量的幹線公車與捷運接駁公車服務，為台灣地區公共運輸綠能化的目標再寫下新的一個里程碑，同時更為該公司帶來8700餘萬的營收，綜觀多數國際市場上電動車產業仍屬小額虧損或打平情況下，凱勝綠能表現可說是相對亮眼，該公司2019的營收3.4億元，已開始轉虧為盈，而此批12車所挹注的8700餘萬收入，加上後續第二批8台更已進入全速生產，2020的後勢可期，更可說是為國內電動車產業一個帶來一個好的開始。

凱勝綠能第二代全新電動巴士，係該公司自2012年投入電動巴士產業以來，吸取其已投入台灣各地共138台的營運經驗與客戶反饋後，針對國內各種公共運輸營運需求設計大幅優化升級的換代產品，整車從底盤零件開始到整車，均在台灣組裝與打造車體完成生產，在車體技術與動力系統更是大幅換新，凱勝綠能陳怡仁董事長表示，凱勝綠能是目前國內唯一使用鋁合金打造車體的大型巴士廠商，且為接軌全球，更與亞洲地區獲得歐洲百年資歷商用車三大龍頭廠認證的順豐客車合作，導入源自瑞士，且通用於航太客機與軌道車輛的Co-Bolt4模組化鋁合金車體技術在台生產，對國內車體技術帶來嶄新的視野；而在底盤與動力系統，更因應台灣公共運輸多元化與通用化需求，配合國內炎熱氣候，同步換裝上400匹馬力高性能馬達與具備主動式溫度管理系統的水冷式動力電池，並標配車道偏移警示系統，在性能與安全上可說是配備滿檔，同時挾其台灣地區銷售第一且廣泛分布並獲得使用的客運業者一致好評的優勢，凱勝綠能的二代全新電動巴士將可說是國內公共運輸電動化產品的首選。