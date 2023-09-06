台灣最大ESG論壇登場 凱基證券聚焦永續發展

由凱基證券和IR Trust主辦的台灣最大規模「全球ESG企業永續經營轉型脈動論壇」於9/6登場，現場除吸引超過300家的上市櫃公司董總及高層和100位以上國內外專業機構投資法人出席參加，更是台灣史上首度聚集中菁會、磐石會、億載會、港都會、桃園會和義雲會，串聯從北到南六大上市櫃企業聯誼會共同協辦的大型活動，總計掛牌公司占台股總市值達新台幣近2兆元。

論壇議程邀請證交所董事長林修銘聚焦「建構台灣資本市場ESG生態系」發表專題演講，一同從ESG六大構面的實務上分享企業轉型之機會與挑戰，主要係針對企業當前面臨轉型上之機會與挑戰進行探討，包括氣候變遷及減碳、永續供應鏈、永續數位轉型、永續金融、永續盡職調查、永續人才，突顯ESG已成為當前台灣資本市場最高度重視的關注重點。

凱基證券董事長許道義表示，凱基證券無論財富管理、經紀、投資銀行、債券與資產管理等業務皆在台灣證券業具有領導地位，同時領先同業於ESG領域中佈局，在今年3月成立永續委員會設置於董事會轄下，提高決策層級，從上而下推動永續政策，不僅是凱基證券能夠多年穩居業界領導優勢品牌的基礎，也將是未來持續推動業務發展壯大的重要基石，隨著台灣碳權交易所的建立，未來相關業務的發展也將有機會創造新一股的業務成長助力。

為落實永續發展，凱基證券2022年攜手子公司與再生能源售電簽署購售電合約，每年共同採購300萬度再生能源，為期5年，實際轉供且可歸屬於凱基證券及其子公司之度數達209,568度，約當減少溫室氣體排放量107二氧化碳當量公噸，今年持續提高再生能源使用比率；員工餐廳通過環保署綠色餐廳認證，落實降低碳足跡成為金融業綠色飲食標竿。此外，凱基證券積極推動社會公益，員工今年上半年主動參與淨灘人數、場次、撿拾海洋廢棄物重量等各項成果皆為金融業之冠，並與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會及有聲書協會等公益團體合作，持續推動志工活動。

隨著政府持續推動相關法令與規範的實施，多家上市櫃公司已積極展開ESG相關業務建置期能與國際接軌，凱基證券以永續金融為使命，視ESG為企業的重要承諾，將持續落實集團五大永續發展策略，共同努力邁向永續發展。