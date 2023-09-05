保險傳教士／瘋出國 投保旅平險 安啦！

今年國境解封，國人瘋出國旅遊，連假期間國內旅遊者也不在少數，旅遊險、怎麼買最保險，成為民眾關注的課題。富邦人壽邦讚通訊處處經理李芷萱表示，民眾旅遊最好投保旅平險，且加保海外突發疾病險，與選擇有海外急難救助的保單，才能確保「遊得安全」。

不少民眾出國是採跟團形式，李芷萱表示，旅行社贈送的旅平險，通常沒有涵蓋海外突發疾病險與海外急難救助，像是在海外拉肚子等，「我之前就有遇過客戶因腸胃炎變成腹膜炎」，在國外沒有健保，需要花費大筆醫藥費，就需要海外突發疾病險，不用擔心費用很快花完，也可以即時性就醫。

海外急難救助部分也是重點，像是在海外突然發生意外或重大疾病，病發後需要回台救治，家人要立即坐飛機去海外接回來，或是坐醫療專機回台，可能光醫療專機就要花費約200萬元，若家人經濟狀況不佳，還得到處借帶來因應。

李芷萱表示，她出國一定會加買旅平險，因為旅行社的旅平險多只有保障身故與意外醫療。如果學生族群預算有限，可以買保額約500萬元的旅平險，海外突發疾病額度有50萬元，不用在海外生病時還要擔心錢。

而國內旅遊者，李芷萱認為，近年國內旅遊重大事故多、死傷人數高，最好也投保旅平險，尤其遇到大型事故時，可能要反覆治療，像是八仙塵爆事件，這類意外來臨時通常沒有預防性。國內旅遊如果有租汽車，有些旅平險有涵蓋到租車相關事故，且是保障人在意外租車事故中產生受傷，而不是保障車子。

李芷萱也表示，旅平險通常分兩大類，一類是人身保障，一類是旅遊不便險，主要是保障財損。像是受傷、海外突發疾病、急難救助SOS醫療轉送回國等多是人身保障的旅平險有，而颱風、臨時班機取消、行李不見等給付，則是旅遊不便險的範疇。

李芷萱提醒，旅平險投保有4大重點要留意。第一是兒童投保旅平險，她提醒，「最好要要提早一週購買」，主要是未滿15歲的兒童，規定是給付61.5萬元的喪葬費用，保險公司需要時間去加計孩子現有其他保單的保額，假設孩子已有身故保險金10萬元的壽險保單，那旅平險可能只能買51.5萬元，又或是要特別去找沒有身故給付、專門給兒童的旅平險。

第二是旅平險的投保時間，李芷萱指出，最晚要在飛機起飛時的一小時前投保，也不能已經出關才投保，因為出境就不能買。另紅色警戒地區不保，像是俄羅斯、烏克蘭因為有戰爭，就屬於紅色警戒地區；有些旅平險接受醫療收據副本，有些僅接受正本，目前市面上大部分都是接受副本，但投保前還是最好跟保險公司確認。

第三，如果是超過180天的海外旅程，就不適合買旅平險，因為一般旅平險的保障時間只有180天，若民眾是去海外打工度假、海外遊學等，最好選擇遊學相關的保險，並最好選擇自動續約的，以免無法在一年內回台，導致無法續約沒有保障。

第四，若是去西歐, 東歐等申根國家，有規定一定要三萬歐元保額以上，且要提前7天以上投保完成，保險公司在深耕境內要有聯絡點，才符合申根國家的保單。民眾可以買台灣保險公司的申根保險，基本上就是符合規定，最少是三萬歐元，一定要提前7天完成投保，因此最好提前10天前就開始投保。

第五，旅平險不承保特定的活動，像是自由潛水、登山等，像是很多民眾會去海島國家參與海上活動，若在海上活動發生意外時旅平險不保。但李芷萱指出，雖然在海外部分特定事故不保，但民眾出國也不會一直在海上參與活動，還是有坐坐飛機、觀光等行程，最好也還是投保旅平險。