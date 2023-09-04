華南銀行推千億振興 力挺中小企業

近年臺灣中小企業受疫情、高通膨及國內、外升息等外部不利因素影響，同時也因氣候變遷、淨零碳排而面臨急需轉型的壓力，為協助中小企業升級轉型，財政部整合華南銀行等八家公股銀行資源，推動總額度新臺幣3,000億元的「中小企業千億振興」融資方案，受理期間至113年12月31日止，全力提供企業轉型升級所需的資金活水，支援中小企業在疫後經濟復甦階段達成淨零轉型、永續經營目標。

華南銀行長期以來大力扶植中小企業轉型升級，且積極拓展各項企金業務，並以「提升中小企業業務比重」為企金業務營運主軸，多次獲得金管會「辦理中小企業放款績優銀行」之殊榮，截至今年7月底，華南銀行成功核貸「中小企業千億振興」融資方案近千戶，金額約80億元，協助中小企業在疫後掌握全球經濟復甦商機，滿足企業在營運周轉、設備支出、技術研發等資金需求。

另外，為協助中小企業隨時隨地進行調度及快速取得資金，華南銀行於今年推出「華銀企業行動+」APP，除了可以跨越時間、地點的限制使用數位金融服務外，也支援行動裝置核定放行功能，讓負責人員隨時隨地一手掌握資金調度。更首創行動裝置線上動撥服務，讓企業用戶不需遞送紙本申請書，可直接於「華銀企業行動+」APP上進行放款動撥，快速取得需要資金。

展望未來，華南銀行仍將秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，運用金融力量攜手中小企業朝向ESG永續經營及淨零轉型發展，此外，因應2050國家淨零政策，華南銀行會與外部顧問共同合作，提供中小企業客戶「淨零轉型」諮詢診斷服務，並針對需要轉型資金的客戶提供「綠色融資優惠專案貸款」、「永續績效連結授信優惠專案」等利費率優惠融資方案，以善盡對中小企業最大的輔導與支持。