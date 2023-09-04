上海商銀「創新未來」競賽 引領金融創新探索

上海商銀（5876）因應國際發展潮流，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，推動數位轉型與ESG永續發展，並以此核心理念不斷思考如何成為有實力的企業最大的後盾，今年與兩岸三地上海銀行共同舉辦「2023年滬港台三地上銀金融科技徵案競賽創新未來」活動，訂定策略主軸為：「多元核心，數位永續」，該活動以當今炙手可熱的金融科技（Fintech）為核心，廣泛涵蓋人工智慧、生物科技、區塊鏈、元宇宙等多個領域，廣邀各路創新者、創業家和夢想家參與比賽。參賽者提交與三地上銀現行業務合作的企業產品提案，挑戰百萬總獎金，獲選者有機會與企業進行策略合作，攜手創造更多商機。

上海商銀為持續推動數位轉型，成立數位科技創新中心CloudSpace，提供合作新創公司進駐，打造多功能彈性運用的開放辦公環境，做為內部團隊與外部新創公司共創合作、腦力激盪的場域，透過內外部的協同創新動能，導入新技術與新思維，提供上海商銀創新服務與商業模式的研發引擎。迄今已有多項主題與新創公司進行實驗與合作，包括聊天機器人、多元支付、生理偵測、人臉辨識門禁、智能理財、供應鏈企業服務及企業資金調度等。

「2023年滬港台三地上銀金融科技徵案競賽創新未來」活動競賽無論是具備合作可能性的項目，還是突破性的技術創新，都將在這個競技場上一一展示。參賽團隊須以公司名義在報名截止日期前提交項目計劃書，提案內容需具有創新性、可落地潛力和市場發展潛力。競賽也將邀請業界專家，提供參賽隊伍專業指導和簡報優化的建議，幫助他們在競爭中脫穎而出，共同開拓創業新方向，共創金融新篇章。