財促院財經立法高峰會登場 籲改善新創產業環境

為提升立法效率，加速台灣經濟發展，財經立法促進院於8月22日舉行「2023財經立法高峰會」，邀會國內知名專家學者，聚焦現行「未上市股票及員工認股權之所得稅課徵」法制不足之處，共同提出「強化新創事業競爭力及其配套政策」，民眾黨及國民黨皆派代表出席，共同呼籲政策鬆綁，改善新創產業環境，再創台灣新創奇蹟。活動同時宣佈與公民監督國會聯盟合作，即將針對「立法委員與部會首長問政及施政績效」進行評比，希望導正國會風氣，讓未來立委問政能以品質與專業掛帥。

「連一個獨角獸企業都沒有，臺灣新創事業成功案例全球遙遙落後，與20年前完全不能相比。」財經立法促進院董事長兼院長黃達業說，台灣新創產業正目前面臨稅制、資金及人才三大難題，這些都需要政府提供誘因，創造良好的環境。但現行法制下，公司及投資者未獲利就要先繳稅，員工股權獎勵也因此大受影響，影響投資意願，也造成留才的困難，此次抛出投資抵減、新創企業課徵財產所得稅及股權認購權證的課徵等現行措施的缺失，都是中小企業在新創階段面臨最大的問題，希望力促修法，來完善新創產業投資環境，提升新創事業成功率。此外，有別於過去一黨獨大，未來三黨可能不過半，希望透過立委評比，讓立委認清自我角色，不要將重心放在地方跑單及選民服務，而是要將心力放在中央立法，在中央立法時也希望能夠提升問政品質，聚焦在立法效率的提升，不要讓無謂的打架等阻礙議事的事件，也希望立法時能多跟專業結合，而非單純從政治利益考量。

財經立法高峰會「強化新創事業競爭力及其配套政策」座談會於2023年8月22日舉行，中央大學財務金融系主任黃泓人(左起)、台大國家發展研究所兼任教授周治邦、台灣大學醫學院附設醫院副院長暨財經立法促進院副董事長黃國晉、台灣商總理事長暨財經立法促進院名譽董事長張平沼、財經立法促進院董事長兼院長黃達業、台灣工研新創協會總會長暨財經立法促進院董事高繼祖、東吳大學法律系教授王煦棋、美商矽谷Seraph天使投資集團亞太區合夥人周宏雋及台北科技大學資訊與財金管理系主任暨財經立法促進院董事吳牧恩共同合影。圖／財經立法促進院提供

「不進步當然是落後，但進步太慢，太小也是一種落後。」台灣商業聯合總會理事長／財立法促進院名譽董事長張平沼說，進步一定要跟上時代，也一定要跟上國際腳步，政策如果沒有不斷革新及創新就會落後，新創是台灣經濟發展的動力，沒有新創不斷創新就會落後，落後太多時，需要的是一個跳躍式的成長。

「我國政策法令缺乏積極向前的推動力，要培養未來護國群山變得相當困難，這是台灣面臨最大的危機。」台灣工研新創協會總會長暨財經立法促進院董事高繼祖說，台灣曾經是全世界最創新的國家中名列第三，現在卻是發展中國家中全球倒數。究其原因就是許多扼殺新創的政策，首先2000年取消創投抵減使創投投資意願一落千丈，接著技術股課稅及員工分紅費用化，甚至近幾年對未上市股票轉讓課所得稅等，系列政策對新創極盡打壓，在世界各國絕無僅有。也造成台灣創投投資強度自此進入失落的20餘年，遠遠落後新加坡，中國大陸，韓國等地而排名居於同等國家後段班。高繼祖補充，沒有新創就沒有未來，連日本這種相對保守的國家都己經意識這個危機，為了台灣未來，建議在總統候選人政見中納入新創白皮書，將其列入前瞻政策，讓台灣再造新的護國群山。

財經立法高峰會「未上市股票及員工認股權之所得稅課徵」座談會於2023年8月22日舉行，中原大學財經法律系助理教授蔡鐘慶（左起）、東華大學財務金融系教授侯介澤、今周刊顧問林宏文、經濟日報副社長翁得元、財經立法促進院董事長兼院長黃達業、台灣工研新創協會總會長高繼祖、中原大學財務金融系教授陳若暉及東吳大學商業智能研究中心主任李宜熹共同合影。圖／財經立法促進院提供

「台灣空有護國神山，但新創產業真的沒有跟上腳步。」國民黨立院總召曾銘宗委員說，我國目前雖有戰略板及創新板，但掛牌的公司寥寥可數，而金管會的金融科技創新條例，實施了快三年，只有四件成功落地，終其原因就是因為管太緊，沒有給新創產業更大發展空間。他強調，要培養新創不容易，除了產業環境，資金面也要能配合，從天使基金到上市上櫃，到間接金融銀行的協助，創投扮演相當重要的角色，但由於沒有什麼發展空間，都跑掉國外去了。也因此，八月時新北市市長候友宜到訪桃園自由貿易港區，就己經承諾將自由貿易港區轉化成金融科技的創新基地，基地中大量鬆綁，讓金融科技未來有發展空間，藉此實現普惠金融，帶來更好的服務，也將是國民黨未來致力推動的政策之一。

「從產業角度來看現，政府缺乏前瞻性思維。」民眾黨立院總召邱臣遠說，新創政策著眼於投資國家的未來，而不是當下短期獲利，更不應為短期政治考量，造成行政法規及立法無法銜接產業需求。政府長期重工輕服，對於金融相關的貨幣政策相對保守。烏俄戰爭、美中對抗白熱化、全球供應鏈被迫重組帶來挑戰也為企業帶來機會，新創事業的失敗率相對較高，應該從法規面，資金面及政策面給予最充裕的協助。他強調，政府並不需要帶領產業作什麼，有時候政府不作什麼，反而是對產業比較好最好，因此法規與政策的鬆綁可能對新創才是最好，而這些都必須是立法及行政間有所共識，也將納入民眾黨國政白皮書之重點。

財經立法高峰會「立法委員與部會首長問政及施政績效評比」座談會於2023年8月22日舉行，中央大學財務金融系主任黃泓人(左起)、東華大學財務金融系教授侯介澤、公民監督國會聯盟理事長曾建元、麥波特愛富瑪公司董事長吳正慶、財促院董事長兼院長黃達業、台大國家發展研究所兼任教授周治邦、中原大學財務金融系教授陳若暉、政治大學財務管理系兼任副教授黃慶堂、中央警察大學公共安全系副教授陳偉華、公民監督國會聯盟執行長張宏林共同合影。圖／財經立法促進院提供

王煦棋：建立創投和金融支持體系

程序，減少紅利，降低開業成本。其次，可以藉資金提供支持，建立培訓計劃，並促進學術界和業界的合作，提升新創事業競爭力。政府同時可以通過減免稅收、提供研發資金等方式來支持研發和創新活動。並藉知識產權保護制度之建立，確保創新成果得到適當的保護。最後，政府可藉風險投資基金，與私人投資者合作，建立創投和金融支持體系，提供種子資金和風險投資，有助新創事業獲資金支持。

周宏雋：台灣新創需要國際連結

「很多台灣公司缺乏國際連結人脈，甚至不瞭解全球產業發展。」矽谷Seraph天使投資集團亞太區合夥人周宏雋以Life Signals 為例說明，閉門造車的結果是，常有新創把資源及時間浪費在開發與行銷全球知名品牌功能及技術雷同，卻自以為是創新的解決方案。周宏雋認為，台灣新創需要的是國際連結，才能洞悉全球產業及科技最新發展趨勢 ，掌握全球行業內外競爭者，也要瞭解國際資本之運作。而政府相關法令，包括公司架構及員工選擇權等相關法令調整亦應該有所調整。最重要的是，應該走出代工舒適圈，探索新創藍海。這樣，台灣的第一家獨角獸才指日可待。

黃國晉：友善產官學合作平台，加速新創事業建立

台大醫院副院長／財經立法促進院副董事長黃國晉說，很多學校或研究機構都有許多專利或發明，但欠缺簡化與優惠的管道進入市場，如能透過系統性的流程，建立友善產官學合作的平台，將能加速新創事業的建立。政府亦可提供優質的研發設備、實驗室或如沙盒等工作場域，藉由專業的培訓和輔導機制，系統性的支持新創事業的發展。並建議政府減少創業者可能面臨繁複的行政壓力，同時健全相關法律以確保其智慧財產權，保護新創事業。在資金面，應鼓勵成立新創事業創投基金，提供充足的資金給新創公司，加速其成長和擴張。

吳牧恩：完善的創投生態系統

「台灣站在科技浪潮前沿，必須把握機遇，提升創新實力。」台北科技大學資訊與財金管理系主任吳牧恩建議，可參考日本政府提出的新資本主義概念，建立新創部門，訂定長遠政策，亦可跨境合作建立創投基金，吸引國際頂尖創投來台，將台灣打造成亞太區最具吸引力的創新中心。整合規模宏大的新創板塊，建立國際化的出場機制，吸引優秀新創在台發展。同時，吸引國際基金管理人才，形成完善的創投生態系統，亦可學習以色列和新加坡等國的優惠政策，提供投資抵減和稅制優惠，吸引國際主流創投進入台灣市場。

周治邦：應取消歧視性課稅

「成功的新創事業除對GDP產生直接貢獻外，也可透過其與上丶下游供應鍊的連結，而產生外溢效果。」台大國家發展研究所兼任教授周治邦說，目前對上市櫃股票以課徵千分之三交易稅替代所得稅，但對未上市櫃股票的交易除課徵交易稅外，還課徵 20%所得稅，建議應取消對其的歧視性課稅。此外，雖然目前法令規定此課稅不適用於成立五年內的高風險的新創企業，但由於新創事業鮮少於五年內獲利，因而宜將五年改成十年。此外，對其所需資金提供較優惠的利率或對其研發活動給予投資抵減。政府扶植新創活動後，亦應設計一些監測機制，並蒐集相關資料，以作為後續調整政策的參考。

黃泓人：整合性政策，支持新創投資

「政府應從稅制、資本市場及國際引資著手，藉由整合性政策，支持新創投資。」中央大學財務金融系主任黃泓人指出，針對目標重點產業，政府可透過新創獎勵投資抵減，鼓勵企業進行前瞻性高風險投資或投資於新創小企業。在未上市股票課徵證所稅部分，現行法規針對經過核定為高風險新創事業，設立未滿五年者，免徵證所稅，但五年寬限期有點短，應考慮延長免徵證所稅年限或以較低稅率課徵證所稅，甚至比照次級市場免徵證所稅，以提高新創投資人的投資意願。

陳若暉：世代傳承股權轉移將成重大議題

「國內企業面臨世代傳承，股權傳承與轉移即將成為重大議題。」中原大學財務金融系教授陳若暉表示，但所得稅法修正與所得基本稅額條例的制訂，使得上市櫃公司創櫃股權之移轉延伸出買賣、贈予或信託等不同課徵方式，所得稅賦稅問題日益複雜。加上房地合一2.0版上路，若個人或營利事業直接或間接持有百分之五十的股權，且整體股權價值逾半來自於不動產交易，就會變成特定股權交易，變成依不動產持有之期間，適用房地合一稅，而非最低稅賦。等於財政部設下天羅地網，以防假借未上市股權名義，行房地產交易避稅之實，直接間接的認定複雜，但細節卻付之闕如，許多問題有賴政府提出合宜規範，以利政令推行和遵循。

侯介澤：稅制接軌國際留下在地人才

政府推動員工認股權證時最重要的目的應該是留才，但是否有逹到效果？東華大學財務金融系教授侯介澤指出，依現行規定，員工認股後，認購時不用繳稅，但到處分時，若股票市值高於認購價，差額須納入綜所稅中，但由於員工認股權證，是認股價差，所得上登記為其他所得，而非證券交易所得，等於還未交易時，就開始課稅了，衍生出雙重課稅問題。相較美國交易後才會課稅，台灣採用的規範相對複雜，就是希望防弊，過於保守也扼殺了新創，呼籲國內應針對稅制進行修法，在公平公正的原則下，與國際接軌，藉由把在地人才留下，企業才能有更長遠的發展。

李宜熹：不只要護國神山、更要群產業

「每一單位創業資金可為國家帶來三倍的GDP產值，政府應該有一些讓利，雖然稅收會有減少，卻可以促進產業創新。」東吳大學商業智能研究中心主任李宜熹建議，有鑑於租稅公司性平性，未上市股票部份應回歸立法精神，只課證交稅，不應課證所稅，放寬適用，但從嚴稽核。在員工認股權部份，很多行業有資金有人才，不應僅針對特定產業，不只要護國「神山」、更要護國「群山」，而且是群產業，建議應創設獨立機構，負責創新的專責及統籌。在稅制獎勵措施方面，應鼓勵長期持有，建議員工所得稅認列採「階梯稅率」，逐年遞減，長期持有稅率越低。此外，產業新創多半為中小企業，若將重心放在大型企業，可能會忽略一些具有創新能力之新創，建議在檢討報告時，追加「資本規模」的統計項目，讓類別分項統計更細緻。

蔡鐘慶：政策鼓勵天使投資人投資新創

「課徵證所稅對於國庫收入挹注有限，卻嚴重影響市場運作。」中原大學財經法律系助理教授蔡鐘慶表示，三度課徵最後都停徵， 110年復徵未上市櫃公司股票證所稅，投資上市櫃公司卻不課稅，境外法人投資未上市櫃，也不須繳證所稅，顯然有租稅不公。而且，儘管交易時公司設立未滿5年者，證券交易所得免計入個人基本所得額課稅，但實務上公司有顯著成長時常超過五年，是否將排除適用之年限拉長，進一步從鼓勵資金進入資本市場，活絡經濟。此外，有鑑於天使或個人新創公司風投資風險較高，產創條例第 23條之 2中，天使投資人租稅優惠，減除之金額是否有再調整之空間，以鼓勵個人投資高風險新創公司。

林宏文：稅制制定通盤思考，將餅作大

「稅制影響人的行為，制定時更應通盤思考，將餅作大。」今周刊顧問林宏文舉例說，當初遺產稅調降，資金便開始回流，帶動在地投資及消費。半導體產業及電子業的成功，除了員工分紅配股，還有產業配套，同時還有許多投資抵減政策。許多限制及法規把產業發展綁死，還沒做到興利，就開始究責，是我國發展新創產業最大的問題，許多新崛起的產業如金融科技、web3等產業，台灣法規配套不夠，限制太多，創業家創業初期就開始跑法院，跑完就算勝訴，良機也過了。法規對新創有敵意，社會也缺乏理解，過去在立法時，未將創新列入考量，現在改變仍未算晚。但並不是己經站穩一片天的產業就不須要獎勵，產業面臨不同環境，不同挑戰，就應該有不同的政策來獎勵。