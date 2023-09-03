備妥傳承計畫 人生富過三代

透過專家團隊協助，確保傳承計畫依照時程、目的順利執行

在全球歷經多頭市場、新冠疫情、區域戰爭導致天然資源供應大亂與通貨膨脹，或者是AI(人工智慧)破壞性創新帶來的希望，時刻提醒著環境改變經常是急又快，唯有預做準備，才能留有餘裕。

台灣人常以「富不過三代」來做為缺乏危機意識，以致於未做好跨代之間資產傳承的描述。事實上，資產傳承並不是有錢人的專利，每個人都應當思考傳承規畫，隨著台灣在2025進入高齡化社會，正處於承上啟下的中壯世代，應當都要有「富」過下一代的行動計畫。

設定傳承計畫，降低不確定變數

早在2005年國內第一家獲准辦理財富管理業務的中國信託銀行表示，關於資產傳承，只要財產價值超過2,000萬，都應該及早規劃傳承，首先是釐清資產類型，因為不同資產類型會影響傳承的方式。其次是設定目的與對象，同時盤點可能出現的變數，加以因應。中壯世代資產傳承可以直接想遠一點，先提早想到下一代的規劃，將財富做三代的傳承安排。

中國信託銀行指出，這幾年時不時有財產繼承爭議的新聞出現，建議及早進行傳承規劃。一般常見的資產類型多以現金、股票、保險、不動產為主要，正處於中壯世代的人，可以根據資產類型做有計畫性的傳承。現金與股票較為單純，可在父母每人每年贈與244萬免稅額內轉移，若逢子女結婚的年度，還另有100萬贈與免稅額度。

不動產稅賦新制房地合一2.0上路後，土地賺的錢會併入所得課稅，且課稅衡量方式會採市價估算。不動產由於牽涉金額大，稅賦複雜，包括贈與稅、遺產稅、土地增值稅、所得稅或房地合一，不同類型、不同時間取得的不動產有其適合的傳承方式。

此外，不動產傳承通常伴隨著共同持有，不易處分，或是子女間因為各自繼承的不動產價值難以具體估計，衍生爭議。為了家人間情感和諧，不動產傳承應審慎規劃。

另一方面，實務上則是遇到子女結婚，有部分父母也會擔心給了錢，卻被子女另一半濫用，這個問題可在結婚時約定分別財產制，或者在結婚後透過保險與信託做資產保護，確保贈與資產獨立性。

為滿足市場需求，中國信託銀行特別提供高資產客戶全資產理財規劃服務，專家團隊從稅賦、不動產、投資、保險、信託等範疇制定客製化的解決方案，結合金控資源，集團內有開放式平台可協助理財上的各種需求，同時能做到境內、境外資源整合，處理跨世代、跨資產、跨國境的投資理財問題。

信賴專家團隊，確保長久穩固

中國信託銀行認為，資產傳承首重過程平和順利，不只是大企業，甚至像台灣最多的中小企業傳產，或是一般民眾，都應該從現在就做好財產傳承的規劃。可藉由專業第三方法人機構提供協助，以中國信託銀行為例，從培育專業人才做起，已累積逾405人通過國際認證高級理財規劃顧問（Certified FinancialPlanner®，簡稱「CFP®」），持有金融專業證照，提供諮詢服務。

中國信託銀行深耕臺灣財富管理市場多年，陸續推出「創富家」、「首富家」、「鼎富家」、「傳富家」、「臻富家」會員制度，資產涵蓋範圍從新臺幣50萬元到1.5億元以上，為業界最廣。2022年更創新財富管理會員制度，會員往來金額除認列往來存款、基金、保險外，個人往來總額達新臺幣50萬元的「創富家」及家庭往來總額達新臺幣600萬元的「首富家」以上等級會員，更能加計房屋及信用貸款餘額的四成，升等財富管理會員等級，同時全面提升個人及家庭會員首富家以上手續費優惠次數，可享多達48項櫃臺服務手續費優惠。

此外，中國信託銀行在2020年推出家族財富治理服務，協助高資產客戶進行家族財富及事業傳承評估，由單純財富傳承、預留稅源安排提升至家族事業股權規劃及企業永續的運營議題，提供高資產客戶全方位服務，協助家族企業家業永續、基業長青。

在金管會「財富管理新方案」中，中國信託銀行是國內首家開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行。統計資料顯示，中國信託商業銀行囊括「管理資產規模」與「客戶數」雙冠軍，能在這波財管2.0業務領先，包括客戶關係深厚、持續關注需求、需求導向服務、創新多元產品、專業訓練團隊、整合金控資源。在個人、企業、家族中，滿足財富永續、傳承接班、資產治理等三大理財需求的需求與期望。