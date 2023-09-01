公勝保經GOGOBO攜手法巴推廣外溢保單 健走達標享保費回饋

加入「GO健康」LINE社群 好友相揪運動更有趣

因應民眾健康意識抬頭，保險商品研發方向也從事後理賠調整為事前預防，公勝保經（6028）聯手法國巴黎人壽合作推出外溢型保單，鼓勵民眾在規畫保障的同時，還可加入全民健走維持健康行列，計算健走步數，享有保費折扣，滿足風險保障與健康管理的多元需求，且能因認真照護健康，獲得實質保費回饋。除此之外，公勝保經也倡議民眾培養良好運動風氣，創建「GO健康」LINE社群，加入社群認識更多愛好運動的朋友，相揪運動更有趣。

GOGOBO攜手法巴人壽推廣外溢保單為自己健康與保險加值

國家衛生研究院公布新版運動指引，建議沒有運動習慣的人，應養成每天健走15分鐘，持之以恆則可機會減少14％死亡和10％癌症風險，且可延壽3年。面臨近年疫情衝擊，則突顯健康議題的重要，公勝保經推廣全民健康運動，攜手法國巴黎人壽於公勝保經GOGOBO網路投保平台首度推出「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」，為自己的健康與保障加值。

「e起健走定期壽險」具有三大特色，提供各族群的保戶保障新選擇：(1)健走計步達標，享健康管理回饋。自保單生效日起，透過專屬健康APP的健走計步統計，只要達標，隔年依健康回饋步數的等級，即可享有最高10％折抵續期保費的優惠。(2)具有定期壽險的特色，提供身故保險與完全失能保險的保障，擴大保障範圍，預算有限小資族也可輕鬆擁有高額保障。(3) 透過公勝保經GOGOBO一鍵投保，簡化投保流程，更快速方便。

加入「GO健康」LINE社群 與朋友一起運動更有趣還可拿好禮

公勝保經GOGOBO網路投保平台獨家合作且推廣具外溢回饋機制的「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」，還創建「GO健康」LINE社群，認識一起強身健體好友，相約運動更有動力。現階段加入社群還有機會獲得「有GO愛送」一系列連續主打三波好禮，其中有ASUS智慧運動手環優惠折扣碼，未來將持續不定期舉辦活動，提供豐富獎品獎勵擁有良好運動習慣的民眾，推廣運動風氣，照顧自己身心健康與完善保障。詳情可查詢公勝保經「GOGOBO」網站：https://www.gogobo.com.tw/events/goHealth或LINE搜尋「GO健康」即可加入GO健康LINE社群。