遠雄人壽實踐ESG 獲國家級獎項兩大獎

發揮保險核心，用心守護保戶家庭，獲頒「公益關懷」及「風險管理」專案企畫卓越獎肯定



遠雄人壽落實風險管理、致力社會公益展現優異實力，獲得國家級獎項肯定，亦是保險業界追求的最高榮譽—「第10屆臺灣保險卓越獎」榮耀，歷經4個月嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，從148件專案中脫穎而出，一舉拿下「風險管理專案企劃卓越獎」銀質獎及「公益關懷專案企劃卓越獎」銀質獎殊榮。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄人壽在穩健發展中不斷創新和進步，追求獲利的同時，也積極實踐企業社會責任與永續發展，讓EPS與ESG一起成長，遠雄人壽將不負眾望，持續發揮保險業ESG責任，推行綠色金融，支持產業綠色發展及轉型，一步步實踐健康治理、低碳環境、社會共榮的永續目標。

全球因天災、疫情影響，導致許多企業營運中斷，在此風險趨勢下，更加顯示出保險業營運持續管理的重要性。有鑑於此，遠雄人壽提前佈署營運持續管理制度建置專案，建立全公司營運持續計畫，今年更取得台灣檢驗科技SGS「ISO 22301營運持續管理系統BCMS」國際標準驗證，並納入0800客戶諮詢服務與理賠服務，保障所有客戶及利害關係人權益，因而獲得評審團肯定，頒給「風險管理專案企劃卓越獎」銀質獎。

深耕台灣30年，遠雄人壽從個人健康、家庭穩固、社會關懷到環境倡議，由內向外持續擴展社會公益作為，致力透過專業服務與溫暖關懷，展現保險業的核心價值。也透過舉辦《愛不鴞失．擁抱自然》守護億隻鴞特展、發行「與環境共好」生態繪本忠實傳達，期藉此擴大正向影響力，引導大家一起關注與切身息息相關的生態危機，讓更多組織與團體共同跟進，齊力為生態與地球的永續努力向前，深獲評審團一致好評，榮獲「公益關懷專案企劃卓越獎」銀質獎。