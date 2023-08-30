友邦人壽重視人才 榮獲保卓獎『人才培訓專案企劃卓越獎』肯定

因為「相信更好」，全方面賦能員工實現成功，建立留才培才的新思維

甫獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」及「DEI多元共融獎」殊榮的AIA友邦人壽，再度以「相信更好(Believe in Better)創新的企業內部價值主張，樹立壽險業人才培育的良善典範，榮獲第十屆《台灣保險卓越獎》之「人才培訓專案企劃卓越獎」銀質獎。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，好人才天下用之，現今企業拚的不只是商品或服務的市佔率，還有好人才的心佔率。薪資與晉升管道僅是企業用才的基本條件，如何全方面賦能員工實現成功，建立「人才心態」，才是現今企業留才培才的新思維。

AIA友邦人壽人資長廖穗芬代表公司受頒保險卓越獎「人才培訓專案企劃卓越獎」銀質獎。圖／友邦人壽提供

AIA友邦人壽深耕人才發展，有鑑於過去的領導力思維須與時俱進，內部領導力行為指標亦須一併提升，故成立「Leadership Essentials Champions(領導力要素專案)」專案團隊，以70-20-10的人才發展模型，透過70%工作學習、20%人際學習、10%課程學習的規劃，研擬人才發展計劃與工作行動目標之相互結合，進而培育同仁展現「Clarity(明晰)、Courage(勇氣)、Humanity(人性)」的領導力核心能力，幫助所有同仁在友邦實現職涯夢想。

為此，AIA友邦人壽打造一個「相信更好」的工作環境，持續以「做正確的事，以正確的方式，和對的人」的營運理念，協助員工採具體行動發揮影響力，傳遞公司「專注保險保障核心價值」的精神；另因應組織策略目標，AIA友邦人壽循序漸進調整與發展員工的職能與管理技能，期所有員工能逐步放大自己的格局與眼界，在職涯發展上追求更好，也相信自己會更好。

AIA友邦人壽榮獲第十屆臺灣保險卓越獎「人才培訓專案企劃卓越獎」銀質獎肯定。圖／友邦人壽提供

《臺灣保險卓越獎》被譽為保險業界國家級獎項，自2005年開始舉辦至今已18年，每2年舉辦一次，本屆為第十屆。每屆均歷經4個多月嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，最終各獎項選出金質獎一名、銀質獎一至二名，競爭激烈，乃保險業一大盛事。