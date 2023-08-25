警銀合作防詐 臺灣企銀上半年阻詐逾7千萬

臺灣企銀為積極防堵金融詐騙，響應金管會「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，今(25)日與臺北市政府警察局大同分局齊舉辦反詐座談會，透過實體互動方式，提高民眾對詐騙的警覺性，加強保護民眾資產安全。

會中總經理張志堅提到，銀行在民眾財產保障上扮演關鍵角色，堅守「堵詐及阻詐」使命，以確保客戶資產安全。他表示，臺灣企銀在存匯業務中，持續強化內部培訓，提升員工識詐敏感度，並於今年推出行動銀行「夜間鎖」和「跨境鎖」方案，創新金融表現獲「國家品牌玉山獎」最佳產品類殊榮，成為該行堵詐策略的亮點。上半年該行成功攔阻近百起詐騙案例，金額逾7千萬元，類型涵蓋假投資、假交友、假檢調等，但多數攔阻失敗案例中，往往是民眾陷入詐騙集團巧妙編織的話術，難以自覺受騙，屢屢遭受損失。

為提升民眾識別詐騙的能力，降低受詐風險，臺灣企銀陸續在全台北中南舉辦10場反詐騙宣導活動，同時與當地警局合作，以生動活潑的有獎徵答方式，分享最新詐騙趨勢和防範措施。該行亦持續深入臺灣大小鄉鎮，不定期舉辦銀髮族金融防詐騙講座，向偏鄉社區銀髮長者及服務志工宣導辨識新型詐騙手法的知識和技巧。

臺灣企銀強調，現行詐騙手法日新月異，受害者不分年齡、職業及教育程度，希望透過提升民眾的「識詐」能力，結合銀行的「堵詐及阻詐」措施，以及檢警調機關的「懲詐」，能共同加強嚇阻詐騙活動。