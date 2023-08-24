中信逾200位考取高齡金融、家族信託規劃顧問師

中國信託商業銀行積極開創信託服務，因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫，鼓勵同仁考取高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師有成，日前於中華民國信託業商業同業公會舉辦之「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」中奪下「高齡金融顧問師軍容壯盛獎」、「家族信託顧問師軍容壯盛獎」。

中國信託銀行表示，高齡金融理財議題不容忽視，為提供客戶專業、便利且全方位的理財服務，積極鼓勵同仁考取堪稱金融業高難度的黃金證照，目前已有超過200人取得高齡金融規劃顧問師或家族信託規劃顧問師，可搭配中信銀行數位化服務，滿足客戶多元化的普惠金融需求。

「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」特別邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧出席頒獎，由中信銀行個人信託部部長吳靜怡副總經理代表領獎，呼應主管機關對於金融機構深化對高齡者、失智者與身心障礙者金融服務的需求，中信銀行持續提升團隊戰力，中信銀行目前已有216人通過高齡金融規劃顧問師認證，另有50人取得首屆家族信託規劃顧問師認證，兩項證照合格率均高於平均。

已經取得「高齡金融規劃顧問師」認證的同仁，可針對高齡化社會伴隨的社會福利、長期照顧、醫療資源、稅務規劃，提供信託、保險、遺囑等高齡理財需求整合串聯；「家族信託規劃顧問師」則更能協助客戶做家族財富傳承、家族信託規劃與家族辧公室等量身訂做全方位信託服務。

值得一提的是，為滿足信託受益人臨時資金需求，突破以往僅能書面申請的信託財產撥付，中信銀行改善數位化流程，提供信託關係人簽訂「個人信託自動化服務特約事項」申請，即可於中信銀行網路銀行和中國信託Home Bank APP開通申請個人信託資產領回之「領回申請」及「申請進度查詢／取消」功能，省去繁雜的文件填寫及紙本寄送時間，加速款項支付，亦可線上查詢「個人信託概要」，掌握信託餘額、資產配置及投資部位損益；另於中信銀行網路銀行和中國信託Home Bank APP建置信託專區，整合信託規劃、影音介紹及服務諮詢等，民眾可線上預約專人規劃個人信託諮詢，若民眾需求複雜，中信銀行則引進專家團隊，可一對一量身訂做契約且提供對應複合式信託規劃服務，以滿足客戶多元化的需求。

中信銀行從個人、家庭、家族延伸至企業，量身打造各類型信託服務，同時提升數位信託服務，自信託觀念教育宣導、線上預約服務、線上資產查詢服務及線上領回等功能，創新思維推動全方位信託。