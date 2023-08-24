詹仁道特贈書法嘉勉

泰山企業今(24)日發佈重訊，敦聘蘇守斌為幕僚長期藉他協助公司長期發展創造最大利益，奠定泰山成為優良知名企業的詹仁道特別致送書法「惜才如玉」歡迎蘇守斌加入泰山企業團隊。蘇守斌即日起加入泰山經營團隊擔任幕僚長一職，他個人從外商出發，在美商寶僑(P&G)歷經品牌企劃與營業發展經驗，並歷任博登(克寧)、 味全、嬌生、康師傅，永豐餘、旺旺等國內外知名企業總經理 27年戰功顯赫，堪謂兼具外商與傳統產業經驗的營運將才!

一手打造泰山的詹仁道總裁(已榮退)表示，企業經營必須招攬賢才，注重吸引人才的環境和條件，打造「淵深」、「林茂」的好環境才能聚人才、興事業，面對日新月異的發展，誰贏得了人才就掌握了發展市場先機。他也特別引述明朝以神機妙算著稱的一代重臣劉伯溫的名言「魚無定止，淵深則歸；鳥無定棲，林茂則赴」，在得知泰山企業延攬食品界戰將蘇守斌加入泰山新團隊後，特別致送「惜才如玉」墨寶以示嘉勉。

泰山企業表示蘇守斌將擔任幕僚長一職，為泰山出謀劃策任重道遠，蘇守斌表示泰山有良好的食品業基石，優秀的專業人才和食品技術以及質樸的企業文化，這都是泰山的重要寶貴資源，在面對產業大環境的變化，消費習慣的多元化，與通路客戶的規模化，上任後將持續精進企業的經營管理能力，協助泰山在本業上快速轉動，打造穩定的成長與獲利，並建構競爭力、創新力、卓越的團隊，塑造新文化新理念以因應未來的挑戰，達成永續發展的目標。