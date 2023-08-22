凱基證攜手凱基投顧自製財經節目「凱基股股漲」

每周一至每周五晚上九點，法人級研究團隊超專業解析

金管會近年大力推廣金融科技加速業者數位轉型，加上近年網紅經濟崛起，在這波數位浪潮驅動下，投資人迫切需要專業、公正、簡單易懂的金融資訊。凱基證券為滿足投資人需求，攜手凱基投顧推出最專業的台股投資影音節目「凱基股股漲」，每周一至每周五晚上九點於凱基投顧官方YouTube頻道播出，節目內容深入淺出，不僅找來法人級頂尖投顧分析師，更邀請投資專家賴憲政、葉芷娟，從最貼近各投資族群的理財需求出發，帶給投資人最專業的影音內容體驗。

有別於傳統金融業或財經節目，所推出的影音內容多偏向教學性質，「凱基股股漲」節目每日提供最新的投資分析內容，包含每日大盤走勢解析、深入的產業分析與熱門個股追蹤等三大特色。節目製作團隊由凱基證券、凱基投顧專家組成，每日大盤解析及熱門個股追蹤由凱基投顧資深分析師團隊操刀，分析師在證券市場有超過20年研究投資心得與經驗，每日指引台股投資方向；產業分析研究團隊則包含生技、資訊、科技等業界多年經歷的成員，除了具備跨產業博士學歷，更屢獲「機構投資人雜誌最佳分析師」、「路孚特 (Refinitiv) StarMine Awards獲利預估第一名分析師」多項殊榮，對投資人提供的專業分析可謂是誠意十足。

證交所今年七月公布全台開戶人數已累積至1,233萬人，隨著數位工具投資比重大幅提高，金融業從以往的數位轉型升級為「責任數位轉型」，將以往的硬體投入轉至以更易理解的數位化影音內容。凱基證券打造「凱基股股漲」節目，即是以簡而易懂的方式引導投資人掌握市場脈動與投資契機，除了專業分析內容貼近生活議題，串連影音行銷的溝通方式，讓品牌以更個性化的方式與受眾建立聯繫，更落實推動友善客戶理解之「新白話文運動」，幫助消弭民眾的金融知識落差，具體實踐公平待客文化， 凱基證券、凱基投顧全新投資理財節目「凱基股股漲」，每周一至每周五晚上九點準時播出，提供最貼近投資人的專業分析服務。更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@user-wm9rg7oq7m/videos