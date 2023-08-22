股債多元配配置好時機 全新債券下單平台上線

因應高息時代，富邦證券推全新債券下單平台下單優惠及抽大獎

看好AI大趨勢成形，長線利多才在初步階段，加上近期美國十年期公債殖利率已來到今年相對高點，正是迎向金融獲利大趨勢的契機。富邦證券為鼓勵投資人把握投資機會，特別舉辦「錢」進海外股、債布局的好康活動，投資人透過富邦證券複委託方式買賣海外股票、海外債，有機會將機票、Airpods Pro等好禮帶回家！

富邦證券表示，海外股、債布局現階段成為不少投資人資產配置的選項，積極型的投資人可選擇趨勢成長的股票，掌握產業趨勢的投資機會；偏好穩定收益的投資人，此時買進信評佳的債券，既可穩定獲得配息，未來降息時又有機會賺取債券價格上漲的資本利得，堪稱一舉兩得的投資標的。

為方便投資人進行債券投資，富邦證券推出全新的海外債交易平台，該平台具有三大亮點，包括具備直覺式的操作介面，搜尋標的簡單明瞭；其次，為方便客戶利用下班時間投資海外債券，平台亦提供晚盤交易服務，自早上十點半至晚上九點，客戶都能隨時下單。最後，富邦證券精選流動性佳的債券，並提供市場最低下單金額服務，1,000美元即可線上下單，協助海外債投資人「減壓」。

為慶祝海外債下單平台上線，富邦證券推出下單滿額月月抽Airpods Pro活動，即日起至11月20日，每月交易面額滿5,000美元，即可參加抽獎，有機會把市價7,490元的第2代Airpods Pro帶回家！此外，富邦證券也同步推出海外股、債之電子下單抽獎活動，即日起完成指定任務案，就有機會抽中價值四萬元的機票，想飛去哪裡玩自己決定！