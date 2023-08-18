華南銀行超鑽卡辦卡消費滿額送美食金

搶攻外送平台，新戶再享好禮六選一

外送平台近幾年快速崛起，加上先前疫情期間無法外出，外送需求大幅提升，美食外送已成國人最愛用的服務之一！據統計約有八成消費者於疫情過後持續使用外送平台服務，體驗過快速便利的好處後，使用習慣真的回不去了！

瞄準龐大外送族群，華南銀行推出新申辦超鑽現金回饋御璽卡，消費滿額送美食金活動！9月底前foodpanda外送平台會員，透過指定連結首次申辦華南銀行超鑽現金回饋御璽卡，並於核卡30天內於foodpanda平台新增一筆消費349元，樂享foodpanda外送平台美食金300元及華南銀行超鑽現金回饋御璽卡5年免年費優惠。

另為體恤外送夥伴，華南銀行同步推出foodpanda外送夥伴專屬優惠，9月底前foodpanda外送夥伴透過指定連結首次申辦華南銀行超鑽現金回饋御璽卡，除享有核卡30天內新增一筆一般消費349元送美食金200元及首五年免年費優惠外，核卡45天內累積一般消費達5,000元，再加碼送500元即享券一張，可自由選擇於家樂福、屈臣氏、遠東百貨或遠東SOGO使用。

如申辦前12個月內未持有任一張華南銀行信用卡，還可享有新卡首刷禮，透過線上申辦核卡45天內新增一般消費累積達2,888元或2筆888元可獲得禾聯吸塵器、禾聯循環扇、韓系吹風機、真空燜燒微壓鍋、20吋行李箱或超商抵用券等好禮六選一。

除了以上申辦優惠外，華南銀行超鑽現金回饋卡本身即享國內最高2%、海外最高4%現金回饋，不限任何通路，只要輕鬆完成指定任務，即可無腦刷獲得高回饋，趕緊來申辦！