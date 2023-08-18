錠嵂新品牌形象 歌手琳誼演繹幸福主題曲

錠嵂保險經紀人即將邁入40年，這是一個極具意義的里程碑。為迎接這個里程碑，錠嵂保經特別打造這首品牌新曲《幸福哪裡來》，這不僅是一首甜美動聽的歌曲，更是企業「幸福」和「健康」品牌形象的生動詮釋。

在這樣一個追求幸福、渴望健康的時代，錠嵂保經深刻理解這兩大價值對於每個人的意義。錠嵂保經邀請第57屆金鐘獎戲劇類主題歌曲獎女演唱人琳誼 Ring，來為這首歌曲注入活力甜美的音樂能量。琳誼 Ring同時也是錠嵂保經的年度形象大使，她的優雅與才華完美地詮釋了錠嵂保經的品牌價值。

經典再創新！鳳飛飛《幸福哪裡來》引領新潮流

這首歌曲的旋律源自已故女歌手鳳飛飛的經典作品「幸福哪裡來」，經過重新編曲填詞，成為全新的力作。其中，歌詞更是通過「幸福歌曲徵詞大賽」兩個月的投稿，共108件作品報名選出而來，透過精心打造，充分表達錠嵂保經的核心價值。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙 圖／錠嵂保經提供

健康大使的承諾，守護您的未來！

總經理趙惠仙表示：「歌詞描述了錠嵂保經的過去、現在和未來。過去－保險有錠嵂、人生無憂慮，現在－幸福錠嵂、健康相遇。」

109~111這三年總理賠金額大部分都跟醫療有關，尤其111年金額更高達40億，其中醫療理賠佔80%，由此可見「健康」對於保戶的重要性。

保險+健康，打造保險業的芭本海墨效應

有鑑於此，錠嵂將以「保險+健康」掀起業界「芭本海默」效應！讓每一位錠嵂的同仁都可以是保戶的健康大使，什麼是健康大使？健康大使就是：關心你的健康大小事。

錠嵂保經將透過健康、風險管理成為消費者的健康大使，特別是肥胖、睡眠帶給現代人的影響，利用預防醫學來減少疾病發生。在讓消費者更健康的同時，利用錠嵂保經風險管理的專業，規劃未來可能造成的經濟損失，做好資源的分配，為消費者提供更全面的保障，讓每個人都能擁有一個健康、幸福的未來。

「幸福哪裡來」不僅是一首歌曲，更是我們企業「幸福」和「健康」品牌形象的完美展現。我們將繼續努力，為每個人的生活帶來更多的幸福和健康，提供消費者更全方位的服務。

創辦人毛以孝(右三)及與會產壽險貴賓 圖／錠嵂保經提供

幸福健康哪有秘密？就是在錠嵂！

錠嵂保經將努力持續不懈，以「幸福」和「健康」為旗幟，為大家的生活帶來更多服務，成為消費者可靠的幸福管家。企盼這首《幸福哪裡來》能快速認識錠嵂全新方向，繼續引領產業趨勢，與消費者共同走向更美好的未來！