支持台商全球布局 華銀統籌主辦日盛台駿聯貸案

華南銀行統籌主辦日盛國際融資租賃有限公司及台駿國際融資租賃有限公司兩案之聯貸案，已成功完成募集，總金額分別為人民幣11.4億元及人民幣11.9億元，並於2023年8月18日於上海舉辦簽約儀式，並與華南銀行總行同步連線，由日盛及台駿租賃董事長朱志威，以及華南銀行董事長張雲鵬等高階主管，透過遠端視訊連線共同主持簽約典禮。

華南銀行與日盛國際融資租賃及台駿國際融資租賃聯合授信簽約儀式。圖/華銀提供

本次為日盛及台駿為充實營運資金，由華南銀行上海分行統籌主辦並擔任額度管理銀行，並邀請土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、富邦華一銀行及瑞穗銀行共同主辦，台灣銀行、台灣中小企業銀行、彰化銀行、國泰世華銀行及中國信託等金融同業共同參貸。本次日盛及台駿租賃聯貸案皆獲得各銀行熱烈支持並超額參貸，除基於對華南銀行的專業及信賴外，更是對日盛及台駿租賃營運前景看好，給予高度認同與肯定。

日盛及台駿租賃近年風險控管表現得宜，在經營業務上，日盛以新品直租業務為主、台駿則專攻售後回租，台灣母公司日盛台駿國際租賃於去(2022)年12月1日正式與臺灣工銀租賃合併，該公司深耕台灣市場已逾40年，以提供各式車輛分期、企業融資租賃及長期租車為主要核心業務，合併後結合原雙方業務專長，兩家公司強強聯手，在業務上具備互補性，持續發展企金業務、車輛分期業務、長期租車業務以及中國大陸市場設備租賃等四大面向業務，另資產規模位居台灣租賃業第四大，經營績效表現亮眼。

華南銀行繼去年主辦台駿國際融資租賃聯貸案，今年再次為日盛及台駿租賃成功統籌主辦聯貸案，以具體行動來支持本國企業取得在海外之業務發展所需的資金。未來華南銀行將持續透過目前已在海外設立的13個分支行及3個辦事處據點，並輔以OBU全區服務功能，以金融專業來提供全球台商等企業優質金融服務，支持台商並成為企業布局全球最堅實的金援後盾。