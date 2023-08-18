RE:DREAMER Lab 掀起NFT應用新潮流

以去中心化商務應用落實品牌與用戶關係經營 開創Web3商務整合新視野



區塊鏈新創團隊RE:DREAMER Lab宣布於第三季正式啟動將非同質化代幣（Non-Fungible Token）NFT落實為消費型RWA（Real-world assets 實體資產代幣化）計畫，旨在探索NFT與用戶互動的永續經營商業模式，利用 NFT 打造科技升級的用戶體驗。



RE:DREAMER Lab 甫於 2023 第二季通過以太坊開發者共識標準 ERC-6672 區塊鏈底層技術，為商務、消費型RWA（Real-world assets 實體資產代幣化）完美打造區塊鏈實際應用。積極推動企業、品牌如電商、精品、遊戲業等線上與線下的商務整合，RE:DREAMER Lab將NFT商務運用標準化。品牌方無須改動原有如POS、物流系統，即可升級支援區塊鏈。劃時代的NFT革新技術，帶給區塊鏈開發者和產業集團、企業更多合作可能，整合區塊鏈上和鏈下進行數據交換的共識，並提出以太坊開發者社群共同認可的標準。讓NFT能展現客戶關係管理（CRM）與虛實整合消費者體驗在Web 3的落實，以創新的方式讓遊戲玩家與品牌支持者透過NFT打造品牌端與用戶端能共同創造價值的可能性。



串聯數條全球知名公鏈如以太坊、Polygon 打造用戶體驗與Web3商務運用新視野



RE:DREAMER Lab 所創建的共識標準 ERC-6672 已全面整合全球知名公鏈網絡，如以太坊或其側鏈Polygon區塊鏈網絡，以低油費、高效能、並聚攏全球接近二十萬日活躍用戶著稱的Polygon，不僅是全球區塊鏈開發者公認穩定且安全性極高的公鏈網路，亦是許多知名品牌如可口可樂、星巴克、NIKE等發行NFT 區塊鏈網絡首選。RE:DREAMER Lab與技嘉科技共同引領科技創新，將遊戲產業與區塊鏈產業結合，打造全新用戶體驗，並在商務上運用新視野提升CRM參與程度，也讓品牌快速且有效率的與全球科技新浪潮接軌。



關於RE:DREMAER



RE:DREAMER Lab 專注於將區塊鏈技術引用於商務應用，將虛實整合的資訊交易打通並標準化，創造多元虛實整合應用場景，並支援多種區塊鏈和線下硬體設備，例如自動販賣機、零售POS機及票券服務等。

#投資販售有相關風險，投資有賺有賠，民眾應先規劃及看好詳細說明再做投資。