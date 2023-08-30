上海商銀水資源管理獲SGS頒發證書

上海商銀（5876）響應節約用水，於今年制定水資源管理政策，主動導入國際標準ISO 46001:2019水資源效率管理系統驗證，獲驗證單位SGS頒發證書，此次驗證藉由導入 ISO 46001 機制，推動公司建立用水指標，經由建立管理指標來實現良好的水資源效率績效，從用水減量，積極節水，及對重大用水設備的檢視、評估與改善，逐步優化水資源利用效率，達到水資源管理。

極端氣候已成為常態，每年夏季台灣也經常面臨缺水問題，連俗稱「雨都」的基隆地區平均年降雨量都在減少中，水資源的保育刻不容緩，上海商銀取用水源皆來自台灣自來水公司，並無取用來自地下水或其它方式供應之水源，各辦公大樓及服務據點用水為提供員工及部分客戶使用，各據點營運過程中對水源並未有直接影響，使用過後之生活污水則排至污水下水道集中至污水處理廠進行處理，因此，營運過程也未造成其他地面水體污染。

此外，上海商銀目前針對廁所用水及其他用水設備已安裝具有省水認證標章的產品使用。上海商銀2022 年水資源效率目標為每百萬營收用水量較上年度減少3％，2022年每百萬營收取水量為2.0248 公噸，較2021年2.2506公噸減少10.0％，超越減少3％之目標。 上海商銀作為金融業的一員，除積極導入 TCFD 架構分析氣候相關風險外，亦持續努力減少可能造成的直接環境負面影響與足跡，於2023年度透過導入 ISO 46001國際標準，訂定《環境安全衛生及能水資源政策》，推動各項自發性之行動措施與改善方案，降低能源、紙張及水資源的耗用與廢棄物的產生，並依環境相關法規， 適切保護自然環境，於執行營運活動及內部管理時，致力提升各項資源之利用效率，實踐「愛地球‧挺環保」對環境友善的責任。