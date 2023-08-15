三信商銀啟用太陽能光電系統儀式

三信商業銀行善盡企業社會責任，配合政府推動太陽能光電計畫實踐愛地球做環保，善用自行既有資源，於15日在三信中山分行屋頂設置太陽能光電系統，由 董事長 廖松岳、 總經理 蕭志昇及 副總經理 陳文龍等人共同剪綵下，正式啟用；此系統已於日前與台電進行併聯運轉，將會持續發電20年，以達永續經營。

參與啟用太陽能光電系統儀式合照。圖／蔡榮昌。

三信商銀廖董事長廖松岳表示，今天啟用太陽能光電儀式只是個起頭，未來較新的行舍且適合做太陽能的地方，將逐一建置，及在台中市較老的行舍，將配合都更，興建綠建築也一併做太陽能發電，做到「自發電」的功能，在自用之餘還可以回售台電，為地球環保盡棉薄之力。

三信總經理蕭志昇表示。此次每年發電量為7.5萬度，二十年可減排740噸二氧化碳，整個費用約十二年可全數回收。石岡自有土地也會一併評估是否可施作太陽能光電系統。

三信商銀中山分行經理劉世宗。圖／蔡榮昌。

三信商業銀行表示，太陽能光電系統初期以供應中山分行營運所需用電，達到用電自給自主後，將剩餘電力轉售給台電。本次設置的太陽能板容量為56.595kWp，每年大約生產 7.5萬度電，若以111年電力排碳係數每度0.495公斤計算，每年可減少約37噸二氧化碳，二十年發電總量可減少約740噸二氧化碳，相當於2座大安森林公園每年的吸碳量。

三信商銀中山分行太陽能光電系統。業者提供。

三信商業銀行將持續增設太陽能光電系統，為永續環境盡一份心力，並以「實踐永續、驅動未來，善盡社會責任，成為最被大眾需要的銀行」為使命，創造有價值、有效率、有願景的金融服務，期能成為鄉親朋友打拼事業的好夥伴。