2023越南南定省供應鏈投資說明會 登場

藍濤亞洲總裁黃齊元成立的「東南亞影響力聯盟」與越南南定省、越南台灣事務委員會、駐台北越南經濟文化辦事處於8/1(二)在臺大醫院國際會議中心共同舉辦「2023越南南定省供應鏈投資說明會」。

南定省高級顧問範廷毅、台北越南經濟文化辦事處代表武進勇、台灣前駐越南代表黃志鵬、越南台灣事務委員會秘書長陳維海、東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元皆親自出席活動，現場座位接近滿座，反映出台灣企業對於越南市場的重視與投資意願。

黃齊元表示「南定省在領導的積極支持下，於今年4/20與台灣廣達集團簽署了在南定省投資 1.2 億美元的協議，這代表著台灣與越南各省合作的重要里程碑，同時也展現南定省人民委員會的熱情和貢獻」。

南定省政府在活動中向各位台商表達最高的誠意，「南定省目前擁有便利的交通系統、豐富的高素質人力資源、開放便利的行政手續。南定省非常希望台灣投資者在充分的瞭解和評估過後，選擇南定省作為投資的目的地。南定省會敞開大門，視如己出的歡迎各位投資者」。

「從疫情過後，越南各省份在台舉辦了一系列招商說明會活動，本次南定省供應鏈投資說明會也是雙方投資合作上的新發展。這次活動也證明了越南各地，尤其是南定省，正在不斷努力推動與台灣互惠互利合作的善意和決心。」駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇在致詞中對於本次投資說明會表達高度支持。

出身於南定省的越南台灣事務委員會秘書長陳維海提到「我非常希望台灣的高科技電子企業來到我的家鄉，也就是南定省來做投資。廣達集團選擇南定省投資，南定省各級領導和各部門必全力支持。期待投資說明會過後，會有更多企業坐來到南定省這塊好土地投資」。

目前台灣和越南都是彼此非常重要的經濟夥伴。台越之間的經濟貿易及投資合作不斷的發展。目前，台灣是越南的第四大投資來源國，直接投資總額超過370億美元，未來東南亞影響力聯盟將持續扮演台越產業交流的重要橋梁，積極促成更多台越之間的產業投資。