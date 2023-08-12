2023投資新趨勢系列講座　台北閃亮登場

為幫助民眾認識資本市場新制度、新商品與證券期貨周邊單位提供之服務，掌握最新市場趨勢、制定可行投資策略，達成資產配置及理財目標，由臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、 臺灣集中保管結算所、證券商業同業公會、期貨業商業同業公會、證券投資信託暨顧問商業同業公會、證券投資人及期貨交易人保護中心、證券暨期貨市場發展基金會共同主辦的「2023投資新趨勢系列講座」，今年共規畫五場活動，6月、7月各場已圓滿落幕、收穫無以計數的掌聲！

8月12日台北場即日引爆，歡迎對金融知識與投資理財議題有興趣的民眾踴躍參加，活動無需費用，請掃描QR Code或至證基會活動官網(https://webline.sfi.org.tw/workshop/perregister.asp?csn=622)報名，服務電話：(02)2397-1222分機338周小姐及380王先生。

證基會表示，由證券期貨周邊單位組成之證券暨期貨教育宣導專案小組，在主管機關指導下，積極推動投資人教育宣導工作，擔任主管機關、金融服務業界與民眾間之訊息傳遞橋梁，本年度重要工作之一即包括舉辦「2023投資新趨勢系列講座」活動，安排投資大眾關心之議題，例如周邊單位正推動之新制度與新商品，以及投資理財實務等，邀請周邊單位及業界專家分享，與民眾互動交流，以普及金融知識，進而保障投資權益。

本講座活動預定辦理尚有兩場次，包括8月12日(六)下午台北場與8月26日(六)下午新北場，活動採實體及臉書直播同步進行，各場次資訊請至活動官網瀏覽。為鼓勵民眾全程參與認識新知，備有好禮摸彩，觀看線上直播亦有抽獎機會，獎項包括LG PuriCare AeroTower UV抑菌二合一涼風空氣清淨機、Sony無線藍芽耳罩式耳機、Nespresso膠囊咖啡機組合、飯店自助雙人餐券、超商禮物卡與漢堡套餐即享餐券…等多項實用好禮。

第四場台北場將於８月12日(六)下午2時30分於台北國際會議中心 101CD會議室(台北市信義路五段1號)舉行，包括2項專題演講：

一、「指數化投資是什麼」，邀請證券櫃檯買賣中心陳怡潤副組長主講，

二、「全民理財時代—市場趨勢與投資策略」；邀請財經節目主持人夏韻芬小姐主講，

是精彩且值得期待的講座。主辦單位提醒，建議出席民眾全程佩戴口罩，若有感冒症狀請在家休息。當天不方便到場的朋友們均可觀看線上直播；請有意參加民眾先以網路報名，主辦單位將以手機簡訊通知出席情況。活動精采可期，敬請把握機會！

「2023投資新趨勢系列講座」活動海報。圖／證基會提供