元大銀行數位防詐 守護行動支付交易安全

線上即時設定夜間交易、額度調降設定 保護您的帳戶資產

因應行動支付發展趨勢、提升客戶綁定帳戶交易安全，元大銀行全新推出行動支付帳戶連結服務–線上「夜間暫停交易」與「額度調降設定」功能，強化帳戶應用安全性、降低遭詐騙風險，貼心打造多元行動支付服務，提升客戶行動支付交易安全。

根據金管會電子支付統計數據顯示，截至2023年4月份為止，電子支付帳戶總使用人數已近兩千四百萬人，隨著行動支付蓬勃發展，近年來行動支付詐騙案頻傳。為此，金管會祭出方案，要求發卡機構於行動支付進行綁定存款帳戶或信用卡時，寄送之OTP驗證簡訊須明確顯示為綁定服務，提供用戶進行識別，且加入行動支付串接財金公司系統進行帳戶驗證時，需檢核用戶留存於發卡機構之手機門號，以避免用戶身分遭到冒用。

元大銀行一直以來都十分重視客戶帳戶安全，為因應行動支付詐騙頻傳，除積極響應金管會各項防詐措施外，更貼心提供安全防護功能，針對帳戶連結支付服務進行安全控管。元大銀行提供以下二種安全控管措施供用戶選擇使用，(一)線上夜間時段暫停交易設定功能：考量過去詐騙案例，為使用戶可在夜間睡覺時也不用擔心交易安全，貼心推出線上夜間時段暫停交易設定，用戶可於元大行動銀行APP設定，於每日零點至六點之夜間時段暫停進行帳戶連結交易，設定一經開啟，夜間時段即無法使用帳戶連結支付服務之儲值、消費、提領等交易；(二)調低帳戶連結支付服務之扣款交易額度：用戶可依個人使用習慣，選擇於額度限制內調低帳戶連結支付服務之扣款交易額度，亦可有效降低詐騙風險。

元大銀行自2020年11月起，投入行動支付帳戶連結支付服務，積極與各電子支付業者進行合作，除於元大行動銀行加入台灣Pay消費、繳費稅等功能外，亦積極與iPASS MONEY、全盈+PAY、iCash Pay、悠遊付、全支付、歐付寶…等六家電支業者合作，連結行動支付由元大銀行帳戶扣款進行儲值、消費、提領等各項便利交易，用戶可藉由行動支付，更加靈活運用其銀行帳戶，擴展帳戶應用場景，民眾越來越習慣利用數位通路取得金融服務，依元大銀行自行統計截至2023年4月底，申請元大銀行帳戶綁定行動支付客戶數已較去年同期成長約69%，交易筆數亦持續穩定成長中。

隨著數位金融蓬勃發展，元大銀行除持續推展各項數位金融服務，同時亦透過各項數位化精進措施與策略，如申請約定轉帳加強防詐措施，數位服務平台交易加強驗證機制，持續強化帳戶交易監控，今(2023)年更將導入預警智能模型，結合全國詐騙手法態樣以及交易風險因子，增進攔阻詐騙時效、提高客戶帳戶交易的安全、強化資訊金流保護，持續落實臨櫃交易客戶關懷提問，貼心打造多元行動支付服務，布建數位支付生態圈，並與公私部門跨域緊密聯防合作，e起守護客戶資產安全。