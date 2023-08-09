富邦連六年獲獎數之冠！獲頒23獎項

富邦人壽連續四度勇奪「年度最佳壽險公司」最大獎；富邦產險也再度拿下獲獎數量最多產險公司寶座

富邦人壽四度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司獎」至高殊榮、備受肯定，也榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(精準守護)」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎(中雅通訊處)」及「最佳保險成就獎(中耀通訊處業務總監鄭鳳嬌)」等，共計14項榮耀（囊括9大獎、5項優選），創台灣壽險業界獲獎第一紀錄！

總經理陳世岳表示，感謝各位評審的肯定，面對瞬息萬變的挑戰，企業不能以靜制動，需要積極擁抱變革，才能邁向永續經營，實踐「保險真善美」的真諦。身為國民品牌將持續精進，提供專業且暖心的客戶服務，落實公平待客，攜手全民與社會環境共好。

將ESG永續精神落實在「人」與「環境」，富邦人壽發揮社會影響力，長期投入川廢快篩調查，並以多元的傳播手法喚起大眾永續意識，同時也藉街訪影片強化風險意識，因應國人健康問題，推出精準治療癌症的外溢保單，並運用數位科技增進人才競爭力，以數位管理系統整合各通路，推升業務動能成長。

富邦產險表現傑出，本年度再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(富邦產物初次罹患癌症特定治療費用健康保險)」、「最佳保險成就獎(企業保險資深副總經理林國鈺)」與「最佳專業顧問獎(新種保險商品部協理王範萱)」、「最佳通訊處獎(企業保險營業五部)」等8項大獎，以及「最佳通訊處獎優選(企業保險營業一部)」1項優選的肯定，自同業脫穎而出，蟬聯保險信望愛獎最大贏家，為獲獎數量最多的產險公司。

總經理賴榮崇表示，富邦產險長期投入ESG願景工程，以實際行動力挺潔淨能源，並加強數位工具應用，落實低碳營運，更於今年率先提出「2050淨零承保」，結合商品及風險諮詢服務，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，提供損防建議，鼓勵客戶強化新興綠能、再生能源風險之管理，攜手共同應對低碳轉型的風險，為地球永續貢獻心力。

此外，富邦產險也不斷研發符合社會需求的保險商品，本次獲得最佳商品創意獎的「初次罹患癌症特定治療費用健康保險」，即希望透過商業保險來補足健保，保障民眾罹癌衝擊，以保險提供民眾更好的治療選擇權，發揮保險功能，守護國民健康。

富邦人壽實踐保險價值 關懷客戶守護弱勢 從人擴及環境

保險是在事故發生前就先採取的風險管理行動。富邦人壽基於本業向社會大眾推廣風險保障，亦將風險管理從「人」擴及至「環境」，持續投入川廢快篩調查，綠色影響力涵蓋台灣4大縣市、6條河川，亦連續8年捐助微型保險保費，逾10萬名弱勢民眾受惠，也透過「高雄富邦馬拉松」推廣身障者之運動平權，成為守護國人最堅實的後盾。

同時，推廣保險知識也是壽險公司應盡的社會責任，為強化年輕學子和青年族群的風險意識，富邦人壽藉由街訪影片與大眾不斷溝通保險知識落差，並前進高中校園推廣保險教育，從日常生活情境帶入風險意識與保險知識，讓學生在成年之前，就能了解保險的功能與保障意涵；同時也連續十年支持「富邦人壽管理博碩士論文獎」，培育國內管理人才，促進產學接軌。

數位趨勢當道，富邦人壽持續精進同仁專業職能，藉由多元線上課程培養人才數位競爭力，並導入保險科技創新應用，利用FBFLi業務管理系統，自動化整合與客戶的互動紀錄，更是首家試辦「MID行動身分識別」後即獲主管機關核可業者，亦配合推廣保全/理賠聯盟鏈服務，全面實踐綠色行動服務；另為提供民眾更完整的癌症保障，推出結合外溢機制的精準治療癌症保險，以填補高端治療所需的經濟支出，推出符合大眾所需的創新商品，打造最有溫度且有感的保險服務體驗。

富邦產險升級金融友善服務 守護弱勢 多元通路符合客戶需求

富邦產險於本次信望愛獎囊括8項大獎、1項優選，由總經理賴榮崇(左)代表領取最佳社會責任獎。圖／富邦產險提供

富邦產險致力ESG永續經營，升級金融友善服務，除為不同需求的客戶設計臨櫃友善服務，加強員工公平待客素養外，為了使視障民眾能獲得更好的金融服務，於官網新增金融友善服務專區網頁，並獲得「無障礙網頁2.0」認證肯定。此外，富邦產險也不斷以多方管道推動微型保險，並與富邦慈善基金會合作，主動捐贈多個社福團體及縣市社會局，希望藉由自身力量，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。秉持「事前預防勝於事後補償」的概念，富邦產險亦積極推動各項風險教育，擴大舉辦企業損防研討會、教育訓練，強化企業客戶風險韌性，同時亦拓展幼齡孩童風險教育，創造多元風險教育繪本教材，不僅攜手在地文創業者，也與Podcast創作者合作錄製繪本故事，切合不同孩童的偏好，提升對於風險教育的接受度。

隨著金融科技時代來臨，富邦產險積極投入保險科技，持續發展創新投保與理賠服務，除了率先獲准成為產險業首家試辦視訊投保業者，提供客戶免紙本、零接觸、專人服務的新型態快速投保體驗外，更透過「行動業務APP」，讓業務員不受時間、地域的限制，即時服務客戶。同時也以使用者體驗的核心出發，根據客戶需求不斷優化網路投保平台，並進行即時客戶滿意度調查，提供更多回饋與優化，與電子支付業者合作，提供客戶最多元的支付管道，並透過電支平台APP的保險專區建置以及活動推廣，共創「電支生態圈」。