三商美邦人壽勇奪「2023保險信望愛獎」11獎肯定

2023年第25屆「保險信望愛獎」於8月8日舉行頒獎典禮，三商美邦人壽今年榮獲「2023保險信望愛獎」11獎肯定，包含「最佳社會責任獎」、「最佳專業顧問獎(壽險內勤組)-許健文副總」、「最佳通訊處獎-1653通訊處」、「最佳專業顧問獎-1633何紹輔處經理」、「最佳社會貢獻獎-1608李德清業務員」等大獎；優選部分，獲頒「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳整合傳播獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳專業顧問獎-1501洪洛伊處經理」、「最佳社會貢獻獎-1529李嘉興業務經理」。榮獲各類獎項代表著三商美邦在推動社會福祉、保險教育和商品創新所取得的卓越成就，而第一線業務人員的優異表現，更展現了我們在保險業界的領導地位。

三商美邦人壽成立至今已邁入三十年，一直以來依循國內外永續規範，積極推動ESG及永續治理，在2022年三商美邦的公益捐贈及贊助活動投入超過5,000萬元，累計超過21萬人次受惠，並且長期支持體壇發展，推動及贊助多項運動賽事超過十年以上，三商美邦人壽具體落實各個面向的企業社會責任，因而今年再度榮獲「最佳社會責任獎」大獎，這也是該公司連續九度榮獲保險信望愛「最佳社會責任獎」大獎的肯定。身為保險業者，三商美邦長期支持金融保險教育，並積極培養校園菁英，連續多年贊助各項學術發展活動，同時藉由提供大學生實習專案，與保險、財務金融等相關科系合作，進行學術與實務交流，促進學生與實務工作銜接，各項努力也獲得評審肯定，再度榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。

為了滿足保戶的各項需求，三商美邦建立完善的業務人才培訓制度，透過完整的培訓，2022年新進業務人員的人身保險業務員證照合格率為68.5％、投資型商品銷售資格測驗合格率更高達79.3％，遠遠高於業界平均值，並且於2021年啟用「三商數位學院」，開設八大類別、共450堂線上課程，積極拓展業務人員學習廣度，而「MOD教育訓練平台」則是讓業務人員及時的收到市場訊息，以提升個人競爭力，也因此再度榮獲「最佳保險專業獎」的肯定。而本次榮獲「最佳商品創意獎」的「三商美邦人壽愛勇健重大傷病終身健康保險」，採用「全民健保」的重大傷病項目，保障範圍廣，讓處於不同人生狀態的保戶都能享有保障，更重要的是，結合「保險保障」及「健康促進」，只要保戶每年達到約定的健康促進條件就給予下一年度1％∼ 5％的保費折扣，讓保戶養成運動習慣的同時，也享有保險費減免優惠，讓保險功能從事後理賠走向事前預防，也獲得評審的高度青睞，再度拿下「最佳商品創意獎」的殊榮。

至於品牌形象建立的部分，三商美邦人壽在2022年推出增員形象影片「好推手成就好身手」，從「最佳教練團」的創意概念出發，除了呈現保險業務員的寫實日常，更特別融入漫威漫畫的元素，以科技感十足的3D視覺效果、加上活力充沛的節奏，吸引年輕人的目光，本屆也順利獲得「最佳整合傳播獎」的肯定。

長期以來，三商美邦專精發展業務員通路，今年參賽的業務精英依舊表現亮眼，榮獲「最佳通訊處獎」大獎及五項個人獎的肯定，傑出的保險業務人員不僅憑藉個人業績突出而偉大，更重要的是，他們以專業的知識和積極的服務態度，為客戶提供保障，幫助客戶安心面對風險，對穩定社會具有關鍵性的作用，同時也為公司的發展做出了重要的貢獻。

2022年三商美邦人壽的企業總部正式遷入內湖，再次開啟公司全新的里程碑，未來，三商美邦人壽將持續以「專注經營，穩健成長」為中長期經營主軸，並以「穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌、贏得客戶」等五大策略，持續深耕國內市場，繼續朝向下一個三十年邁進。