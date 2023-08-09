南山人壽、南山產物獲頒2023保險信望愛獎

南山人壽、南山產物秉持「以人為本」核心價值，引領保險價值轉型，以專業、創新且溫暖的商品與服務深獲各界肯定，獲頒「2023保險信望愛獎」六項大獎、八項優選，合計14個獎項肯定。展望未來，南山人壽與南山產物將堅守公平待客理念，持續提升保險專業職能，從傳統財務補償的「守護者」進化至更具主動性的「賦能者」，全方位展現保險新價值。

作為產業的領航者，南山人壽屢獲國內外大獎肯定，透過「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎，以創新的商品和服務，創造優質的保險服務體驗，並結合多方資源與跨業合作，提供客戶全方位服務；同時，擬具「H.E.A.R.T.」永續發展策略，從「健康促進」、「地球守護」、「關懷行動」、「信賴承諾」及「人才賦能」五大面向落實社會公益並培育符合企業永續經營所需的人才。

在人才培育上，南山人壽建立專業保險文化與制度，透過實體、數位課程、社群交流等多元培育管道，讓同仁得以持續進步，提升職能及自我價值，獲頒壽險組「最佳保險專業獎」大獎。除了內外勤的訓練，南山人壽也持續深化保險教育觸及範圍，將影響力延伸到台灣各個角落，攜手產業夥伴以及青年保險教育，向國人及年輕學子推廣保險保障正確觀念，獲頒「最佳保險教育貢獻獎」優選殊榮。

作為社會安全防護網，南山人壽致力為社會弱勢打造微型保險保護傘，同時，透過「醫療關懷計畫」與全台210家醫療院所合作，協助弱勢病患安心就醫、度過急難，獲頒今年壽險組「最佳社會責任獎」優選。

南山人壽洞察醫療發展趨勢及客戶保障需求，持續開發創新且符合保戶所需之商品。有鑑於癌症新式療法日新月異，「南山人壽癌症特定機械手臂微創切除手術醫療附加條款」提供癌症特定機械手臂微創切除手術醫療保險金，倘保戶不幸罹癌且選擇使用達文西機械輔助手臂系統或紳漢機械手臂系統切除惡性腫瘤或切除癌症病灶手術治療，即可申領保險金一次金給付，可有效減輕自費醫療負擔，掌握治療黃金期，本商品獲頒壽險組「最佳商品創意獎」大獎殊榮。

南山人壽獲頒壽險組「最佳商品創意獎」大獎殊榮，由商品研發資深副總經理陳維新（左）從中華民國精算學會理事長蔡昇豐（右）手中接過獎盃。圖：南山人壽提供

除了與時俱進的保險商品，在通路策略上，南山人壽依照客戶痛點(Pain)、需求(Need)、價值(Value)提供適合的商品與優質服務，並結合數位科技打造零距離、零時差的服務，尤其，在疫後新時代，南山人壽持續推出創新及健康促進服務，滿足保戶之需求，獲頒2023保險信望愛獎「最佳通路策略獎」優選肯定。

子公司南山產物在今年保險信望愛獎中，表現亦極為亮眼。因應2022年全球接連不斷的黑天鵝事件，南山產物深刻體會到擁有與時俱進的人才隊伍、敏捷的團隊，才能在瞬息萬變的環境中快速調整策略，跟進市場腳步。因此，南山產物2022年以「敏捷式組織人才培訓計畫」與「產壽行銷整合訓練並提升數位賦能」兩大計劃目標，帶領內外勤夥伴全面轉型，透過強化組織韌性，健壯企業體質、深耕市場經營，獲頒產險組「最佳保險專業獎」優選。

在通路發展策略上，南山產物針對業務通路持續進行組織調整、優化溝通管道，更透過自有業務平台定期提供產險宣導議題，並搭配時事結合保險概念，增加業務員對商品的熟稔度，並投入大量資源於數位平台進行開發，培養業務員數位賦能，在各家業者脫穎而出，獲頒「最佳通路策略獎」優選肯定。

此外，著眼台灣近年來資料外洩、詐欺事件、駭客入侵的新聞不斷，企業資訊系統常遭到駭客攻擊，造成客戶名單外洩、營運服務中斷，促使每家企業重新檢視公司並採取適當的風險管理手段與保險規劃，南山產物推出「南山產物企業網路資訊安全保險」(註2)，保障範圍不僅涵蓋對被保險企業的財產保障以及對第三方的責任保障，且此商品採用全英文條款，滿足跨國企業之需求；其中，南山產物更引進資安檢測工具協助評估風險，提供投保前的專業諮詢服務，同時培養資安核保人才、法律諮詢顧問與資安緊急應變團隊，為客戶建立整體資安風險的防護網。此商品獲得產險組「最佳商品創意獎」優選肯定。

「南山產物企業網路資訊安全保險」獲頒產險組「最佳商品創意獎」優選肯定，由南山產物總經理林宜孝（左）代表領獎。圖：南山人壽提供

未來，南山人壽及南山產物將持續實現保險業的核心價值，落實「H.E.A.R.T.」永續發展策略，提供客戶溫暖的關懷服務及多元創新的保險商品，以更具「溫暖」、「活力」的新氣象迎向下個世代，攜手與保戶、社會大眾追求更健康美好的未來。

南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽24小時客戶服務中心0800-020-060(地址:台北市信義區莊敬路168號)，或至南山人壽企業網站查詢http://www.nanshanlife.com.tw、南山產物企業網站https://www.nanshangeneral.com.tw查詢。

2023保險信望愛獎南山人壽、南山產物獲獎列表