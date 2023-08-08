遠雄人壽獲保險信望愛獎六獎肯定

致力創新商品、提供專業服務、推動社會關懷

以客戶為本，創造「待客如親、同理用心」的服務價值， 一直是遠雄人壽重要經營主軸之一，30年來以此為初衷，一步步從商品研發、組織發展、品牌形象、企業社會責任等各面向追求永續發展，此次獲2023年「保險信望愛」六項獎項肯定，一舉拿下「最佳整合傳播獎」、「最佳保險成就獎」、「最佳通訊處獎」3項大獎及「最佳社會責任獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳社會貢獻獎」3優選。

遠雄人壽致力普惠金融，因應高齡化時代及對健康與醫療保障的重視，陸續強化高保障壽險、定期醫療險、手術險、癌症險等保障型商品的開發及推動，「遠雄人壽新意大力終身傷害保險」提供終身、特定意外事故保障，並加強意外失能扶助，且針對不同年齡層調整最合適保障。有鑑於年長者因退化容易發生跌倒骨折風險，該保單針對61歲(含)以上長者調整意外失能扶助金給付，將調降的失能扶助金挪移至骨折、脫臼手術保險金，給付保險金為青壯年的3 倍高，一次給付較高的保險金，使恢復期較慢的年長者可及時運用，靜心休養。也因為商品設計概念貼近消費者對意外保障的實際需求，受到保險信望愛獎肯定，榮獲2023年最佳商品創意獎優選肯定。

青年是企業發展基石，遠雄人壽非常重視年輕世代的風險教育，開拓從校園延伸至職涯的年輕人培力平台，打造壽險業唯一「江湖在走 好險要有」金險跨界傳播計畫，向大眾傳達提早進行風險管控的必要性，勇奪「最佳整合傳播獎」大獎三連霸殊榮，呼應聯合國永續發展目標SDG4教育品質，SDG8促進包容且永續的經濟成長，連續五年舉辦金險獎徵件活動，激發年輕世代發揮創意用影片為自我發聲，同時從創作過程中教育年輕族群，瞭解善用保險保障的重要性，深獲各界肯定。

遠雄人壽從個人健康、家庭穩固到社會關懷，由內向外持續擴展社會公益作為，再次榮獲「最佳社會責任獎」優選，「喘口氣．給力」家庭照顧者喘息服務，透過藝術工作坊課程與替代人力時數補助，讓辛苦的家照者有餘力走出來；攜手全台志工、各領域專業Mentors，持續探訪偏鄉國小，藉由生命教育提升學童視野，帶動多元學習給予啟發；13年不間斷提供癌症家庭子女獎助學金，幫助他們在陪伴家人抗癌的環境中，仍能致力學業、積極向上。

遠雄人壽成立30年，1994年成立的興盛通訊處也是最久的單位，在高振興協理睿智領導下，一直以來，都是公司指標性的績優團隊，單位最大的優勢就是擁有大量經過多年市場歷練、對保險的保障意義有深刻體悟的專業人才，15年以上資歷的夥伴占了總人力的35%，可不斷地將寶貴的經驗傳承，各級主管以身作則，由上而下建立「做到最好 追求第一」共好理念，在眾多競爭對手中脫穎而出，獲得「最佳通訊處」大獎。

個人類獎項部分，由成功培育13個通訊處，轄下擁有超過800名業務人力的遠雄人壽忠孝通訊處韓雅君副總經理，獲得「最佳保險成就獎」大獎殊榮，韓雅君副總踏入保險業超過30年，至今她仍站在第一線，為客戶規劃完善保險規劃，幫助上千個家庭擁有保障後盾。此外，她更透過「壽險從業人員人格特質、挫折復原力與績效的關係」論文研究發表，除了將此研究結果運用在組織培育中，同時作為保險業組織發展參考指標，獲得保險成就獎，實至名歸。

遠雄人壽太叡通訊處吳怡欽處經理因為家庭變故投入保險業，深刻了解保險不僅幫助人們了解風險，更是保障個人和家庭的財務安全，打造風險防護網，吳怡欽處經理因助人利他獲得心靈的富足，這也成為不斷前進的動力。他從自身做起，擔任發起人的角色，帶頭邀請家人親友、團隊夥伴參與各項公益活動，用群體力量互相影響，發揮良善的正向影響力，榮獲「最佳社會貢獻獎」優選。 面對下一個 30，遠雄人壽「求精、求實、求穩定」，持續將ESG融入本業，攜手各方利害關係人，以具體行動推動永續發展良善循環，為個人家庭、社會環境增添好生活，用心守護這片土地上每一個生命。