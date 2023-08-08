韓雅君認同遠雄人壽制度 22年保持第一 奉獻保險一生

《保險信望愛獎-最佳保險成就奬》肯定在遠雄人壽推廣保險

從事保險這門行業，不是一件簡單輕鬆的事。遠雄人壽忠孝通訊處副總經理韓雅君，在生意失敗後，毅然決然投入保險業，而後又看中遠雄人壽的制度和產品，放棄已有的成果，踏入遠雄人壽，並在這裡培育出13個通訊處，轄下擁有880名業務人力，帶領整個團隊創下連續22年奪下業績第一的榮景。

韓雅君說，她從事保險的動機和動力相當明確，因為需要償還生意失敗的債務，此外，韓雅君還富有雄心壯志，希望能讓遠雄的人對她的團隊刮目相看。成績即是證明實力的最佳數據，也是能夠在人才濟濟的遠雄人壽脫穎而出的不二法門，因此，韓雅君相當用心投入每年公司三大競賽，還有各項大大小小的比賽，累計已超過七十個冠軍獎項。榮譽心、企圖心、對團隊的責任心與樂於助人的熱心腸，還有想要推翻社會大眾對保險人觀感不佳的想法，讓韓雅君一路堅持到現在。

從入行至今，韓雅君每天不間斷的投身市場歷練，持續與保戶互動，保持及提升對客戶消費和財務規劃的靈敏度，把這些日以繼夜辛苦打拚的經驗，化成寶貴的養分，讓自己成為專業資深的業務員，能適時傾聽客戶的心聲，了解客戶真實的感受和需求，協助他們規劃最適合的保單，提供專業又全方位的服務，並且讓自身也從幫助客戶的過程中，獲得心靈上的滿足。

令韓雅君最難忘的，是一名原本對於保險不以為然的客戶，覺得保險對於投資理財的助力微乎其微，沒想到後來，公司經營財務出現危機，經對方提出需求，發現他投保的儲蓄險中有2,500多萬保價金可供周轉，成功化解資金危機，拯救了數千名員工的生計，該客戶看待保險功能和價值的態度，亦徹徹底底地轉變了！

韓雅君表示，希望所有同仁都能和她一樣，透過保險賺到錢，因此她準備了非常豐富的教材，以嚴謹的態度要求忠孝通訊處的同仁們。在每天晨會上，除了分享自己的經驗故事和專業內容，還有許多其他領域的知識和時事，使同仁吸收專業領域資訊之外，也可以更了解市場動向；韓雅君甚至針對不同職位設立通關考核，通關時有一對一的教學，讓同仁更清楚知道如何服務客戶和應對疑問；經過這一系列的紮實教育訓練之餘，陪同見習亦是韓雅君的強項，親自展現實力，讓夥伴信服，並且帶領同仁快速進入市場實戰。

用生命做保險的韓雅君，搏得眾多客戶信賴。圖／遠雄人壽提供

晨會的豐沛知識、嚴格的通關考核與踏實的陪同見習，雖然同仁可能會因為她的鞭策而倍感壓力，但韓雅君有信心，在要求大家的同時也以身作則，善盡工作本分，成為屬下的好榜樣，自然也會激發夥伴對單位的榮譽感，努力上進，追隨她的腳步，在保險業賺到錢，提升自己與家人的生活品質，也能幫助到真正需要的人。

用生命做保險的韓雅君，搏得眾多客戶信賴，在業界樹立了良好的口碑，她用斬釘截鐵的責任心，鑄造了金牌的忠孝團隊。對於本次獲得信望愛終身成就獎的韓雅君而言，這更是業界對忠孝團隊的肯定，韓雅君也特別感謝遠雄人壽給予這一切的殊榮，但她始終銘記在心的並不是短暫的榮耀，而是享受努力幫助客戶的珍貴時光。