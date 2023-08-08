高振興落實「陪同見習」 留住人才長保績優單位

獲25屆《保險信望愛獎-最佳通訊處獎》肯定，完整機制傳承成功經驗

成立於1994年的興盛通訊處，是遠雄人壽最悠久的業務單位。長期維持公司指標性績優單位的關鍵，就是有一套紮實的組織管理機制，比其它單位更容易留住人才，在單位中15年以上資歷的夥伴占了總人力的35%，這批經歷市場磨練的龐大資深保險團隊，是興盛通訊處得以把專業經驗傳承給新進人員的成功關鍵。

興盛通訊創立人，高振興協理指出，「我很喜歡嚐試新的方法，因此，長達30年來，不斷尋求創新的管理工具與優良的管理制度，並且貫徹執行」。也因為制定精確的行銷流程讓夥伴得以複製，興盛通訊處於2022年創下總保費2.3億元，每人平均FYP達227萬元的佳績。

高振興協理培育出11位處經理，體系人數高達近800人。圖／遠雄提供

此外，高振興也成功培育出11位處經理，體系人數高達近800人。興盛通訊處之所以能有如此亮眼的成績，高振興認為，除了嚴格的制度和考核外，不可或缺的主因，是各個管理階層都十分盡責且盡職，以身作則，成為全公司同仁皆能效仿的楷模，由上而下帶頭上陣，無論是銷售或是增員等，高振興都始終駐守在第一陣線。

高振興一貫堅持「盡善盡美，做到最好」的理念，引領團隊夥伴跟上公司腳步與制度。他堅定的說，年輕夥伴來到興盛，一定能找得到屬於自己的舞台，自由選擇喜歡的上班模式，最終都能順利達成目標，自我實現學習成長，獲取理想的高薪。

此外，遠雄人壽業務體系完善，提供不同職級系統化專業培訓，讓公司同仁更加認識自己的職位定位，獲取專業知識和工作技能，也能幫助新進員工快速學習，迅速融入市場環境。

高振興說，協助新進業務員快速打入市場的最佳方法，就是「陪同見習」。圖／遠雄提供

協助新進業務員快速打入市場的最佳方法，就是「陪同見習」，新人來到興盛通訊處的前6個月，主管每周挑選1天陪同見習，前三個月讓新人從旁觀察資深主管和客戶面談，有助新進人員了解工作的運作流程；後三個月讓新人親自上陣，並自行成交案子，主管則從旁記錄和補充，結束後立即討論剛才的表現，給予適當的指導。主管在陪同時，雖然承擔了重要責任和心理壓力，但也幫助主管審視能力，使新進人員信服，又能讓他們習得專業知識；同時新人也能從中學習資深前輩的經驗和工作技巧，快速晉升。

即使陪同見習是所有保險業裡，技術門檻最高的工作，高振興這28年仍然堅持確實落實。長年日積月累的經驗，早已化為不假思索的即時反應，使實行這門不輕鬆的任務時，也能順利圓滿的達成目標。他自信的說，從陪同見習的過程中，不只能幫助到需要的客戶，還能激勵到許多年輕人，內心的成就感是難以言喻的。