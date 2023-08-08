遠雄人壽吳怡欽：保險的真諦就是公益

長期貫徹捐血救人，榮獲第25屆《保險信望愛獎-最佳社會貢獻獎》

投入保險業27年的遠雄人壽太叡通訊處經理吳怡欽，出生富裕家族，原本一帆風順的人生卻在26歲遭逢巨變，家族事業受金融風暴影響相繼倒閉，為了家族他連帶作保，以致負債近二千萬，年輕熱血的他選擇勇敢面對未來，雖然個性內向，但仍選擇高難度的保險業務工作，他認為，保險的真諦就是公益。

吳怡欽說，保險目的在資產保全、退休安養、財富傳承，做好人生的配套-資產重置，人生將會很不一樣。以家中傳承或是愛家人為軸心的行銷策略，強調保障家人的重要性和價值，並提供客戶差異化的服務，可以建立客戶長期忠誠度。

吳怡欽的三哥曾發生重大連環車禍，以致大量失血並緊急送醫，當時若沒有及時獲得血庫救助，情況可能會更加嚴重。他非常感謝捐血的熱心人士，這樣的經歷讓吳怡欽立志要成為救助他人的一份子，30歲起迄今已捐血77次，實踐捐血一袋救人一命。

而吳怡欽的身分不僅是專業保險業務主管，更取得國際園藝治療師證照，他運用「園藝輔療」所長，擔任遠雄人壽常年推動的「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務計劃講師。在2022年疫情嚴峻時，不畏染疫風險，療癒辛苦的家照者，協助將其無法抒發的情緒透過園藝自然釋放，真正可以喘口氣，在未來照顧路上更有力。在忙碌的業務工作之餘，仍不忘發揮所長，將園藝治療專長延伸至外部，擔任企業職業訓練課程講師，化身為教育推手，不僅給予學生實質挹注，也協助他們舒緩工作壓力。

身為保險團隊領導者，凝聚單位成員共識非常重要，他認為讓同仁有理想、有目標，培養團隊精神，並建立積極的工作文化，必定能綻放光芒，共創美麗新境界。此次獲獎，他表示不以業績論英雄，只求保險真善美，並感謝團隊一起付出，用自己的小我，為社會貢獻一份心力，未來他將秉持取之於社會用之於社會的精神，繼續為社會付出，並讓這份榮耀成為動力的泉源。