元大銀行 全新升級「鑽金收款通」服務

看準整合支付趨勢，元大銀行推出的「鑽金收款通」服務，除了聯手財金公司推動TWQR外，同時也可支援跨境支付，全力打造「跨電支機構、跨境內外支付生態系」。店家只要透過一個共用QR Code，就可以實現多種行動支付款項收款作業，而民眾也可以隨意選擇自己偏好的支付工具來完成付款，讓「店家收款、民眾付款」暢行無阻。

行動支付普及勢在必行，政府政策以2025年國內行動支付普及率達9成為目標，期望讓行動支付的便利滲透到各個場景、受惠於全台民眾。為提供民眾更好的支付體驗，金管會在2021年9月核准財金公司辦理「電子支付跨機構共用平臺」業務，訂定「台灣Pay QR Code共通支付標準」，將支付碼正名為「TWQR」，透過整合多種支付工具至一個共用QR Code的方式，創造整合支付市場新局面。

元大銀行數位金融在整合支付道路上，從台灣Pay QR Code及跨境支付出發，如今在響應財金公司TWQR規格後，升級推出「鑽金收款通」服務，將實現一個QR Code就可以同時做到跨電支機構、跨境內外收付款，對店家來說，不僅可以在收款流程上獲得優化，也可以降低因支付工具無法支援產生的掉單率，兼且考量便利店家金流管理，也提供結算撥款週期彈性選擇，元大銀行希望在此服務下，同時滿足店家便利收款、民眾便利付款的雙重需求，實踐普惠金融。目前元大銀行「鑽金收款通」在境外支付方面主要與支付寶合作，可支援大陸旅客來台消費付款的交易，在境內支付方面除了台灣Pay外，更延伸至與TWQR參與電支機構合作，如全盈+PAY、愛金卡iCash Pay等。

近期在疫情解封下，民眾消費力逐漸回升，伴隨國境逐步開放，國內商家也須提早佈建進行友善支付環境，尤其須因應國際旅客的到訪消費，「鑽金收款通」服務的推行，能使店家無須逐一串接各種支付工具，輕鬆解決支付收款問題。此外，對於出國民眾來說，元大銀行搭配台灣Pay將以日本、韓國為首，逐步推進，讓民眾於指定店家亦可掃描共用QR Code完成支付，且搭配各項海外行銷活動，讓民眾在境外亦可享受同級體驗。

元大銀行「鑽金收款通」服務以店家及消費者為核心，從收付款體驗持續精進，讓行動支付可以友善滲透到各類場域場景。尤其在財金公司TWQR共通支付標準下，更有利於營造創新、安全的收付款環境。元大銀行透過整合策略將逐步擴大「鑽金收款通」生態系，讓行動支付賦予跨電支機構、跨境內外優勢，創造共利共生的普惠金融。