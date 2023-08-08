公勝保經勇奪「保險信望愛獎」6星級肯定

第25屆保險信望愛獎頒獎典禮今（8）日隆重登場，公勝保經（6028）再創佳績。勇奪最佳保險專業獎、最佳社會責任獎、最佳保險教育貢獻獎、最佳通訊處獎、最佳專業顧問獎(內勤、外勤組)六項大獎肯定。無論是保險專業、保戶服務、業務同仁的教育訓練、保險知識的傳遞以及熱心公益等各領域，公勝始終為保險業界6星級的保經公司。

今年公勝保經滿30周年，一路以來持續投入專業訓練及社會公益，傳遞與推廣保險教育給民眾則不遺餘力。第25屆保險信望愛獎公司類獎項中榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」與「最佳保險教育貢獻獎」；由北三業務中心總監呂政緯率領優質團隊則摘下「最佳通訊處獎」。而個人類獎項由資深協理楊振和拿下「最佳專業顧問獎─壽險內勤組」；資深行銷副總經理陳郁瑄獲得「最佳專業顧問獎─壽險外勤組」。

公勝保經總經理蔡聖威表示，面對嚴峻的大環境，近5年壽險業新契約保費大幅衰退近5成，但公勝相較於同業表現依然亮眼，2022年整體營收超過21.8億元，2023年上半年營收14億元、更較去年同期成長26.4％，優異的績效也蟬聯5年受到中華徵信所評鑑為保經業第一的肯定，成為業界標竿。

公勝保經以提供一流培訓資源、打造領先數位平台及建構永續發展基石為重要發展方針，且打造i世代智能平台（EMI)進行數位轉型，優化業務員效率，強化服務競爭力，更響應全球永續發展趨勢導入「無紙化行動投保」，串接20家壽險公司，目前壽險商品投保使用率高達76％，為經代業第一。

為善盡企業社會責任，公勝保經每年持續投入公益活動，透過捐款、志工投入、活動專案來發揮社會關懷影響力，公益影響人次逐年提高。2022年創造超過公益影響力達10000人次，總志工投入3,217個小時；超過50％員工夥伴共同響應，總捐款金額近700萬元，幫助25個公益團體共同守護弱勢團體。

公勝始終堅持做客戶夢想的守護天使、做夥伴夢想的有力靠山，幫助人們守護所愛、成就不凡，致力成為最受信賴的保經公司。