投資遇詐騙 一家之主發財夢碎

台股股市自111年底疫情趨緩後，開始由黑翻紅，讓許多投資人進場投資意願上升，準備資金躍躍欲試。但投資理財除了需要準備資金，事前對投資項目的研究與功課也相當重要，各種社群軟體上有關投資交流、股市討論的社團，如雨後春筍般創立，甚至有自稱「飆股」的群組，吸引投資人加入並投入資金。恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞表示，很多人都有投資致富的發財夢，但還是要謹慎評估風險，更要小心詐騙集團層出不窮的詐騙手法，投資損失是小事，若不慎誤入詐騙集團的圈套，還可能會有吃官司的風險。

恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，從業十年來協助過許多客戶理財、理債，在今年陸續接到許多因為投資失利而需要申辦貸款的案件，其中還有被「飆股」群組詐騙的數起個案，向台灣簡單貸尋求協助。林秀錞指出，這幾起詐騙案例非常類似，都是被加入股票投資的Line群組後，觀察一段時間認為沒問題了才出手投資，結果還是被騙走數十到數百萬的資金，是很典型的「養套殺」步驟。

在台灣簡單貸接觸過的幾個案例中，其中一位彭先生分享自己的心路歷程，希望能透過自己的親身經歷，減少更多受害者。彭先生表示，自己因為在工地工作，賺到的都是辛苦血汗錢，雖然順利結婚生子，但總想著與其腳踏實地工作，如果能靠投資獲利也是一個賺錢的門路；年過四十後，體力漸漸不如以往，又聽見身邊許多朋友因為投資股票，賺了不少錢，才開始覺得可以研究股市。

彭先生接著說，初學者沒有門路學習，上網看文章也看不懂，偶然之下加入股票投資的Line群組，一開始也抱持著半信半疑的心態觀望，在初期學到一些股票知識後，又看到裡面有些成員的確因為按照分析師報的明牌賺到錢，決定跟著一起合資投入資金，還真的有獲利；嚐到甜頭後，分析師又公佈有「神秘飆股明牌」，需要三天內匯款以及繳交保證金才能一起參與，身上現金不夠，還用汽車跟當鋪貸款繳了三十萬進去，「這才是這個群組的最終目的」。後來想想好像感覺不太對，要拿回投入的資金，結果對方各種理由推託，甚至還被退出群組封鎖，最後求償無門，辛苦賺的錢血本無歸，還積欠下了債務。

「今年的父親節感覺是不好過了」，彭先生抱持著這個想法，在當鋪欠下的債務每個月光是付利息就要兩萬多，生活大受影響，問了銀行也因為沒有薪資轉帳跟勞保等財力證明而無法貸款，在心灰意冷的時候偶然看到台灣簡單貸有提供免費財務健檢的服務，希望能找到解決的辦法，「台灣簡單貸規劃師的專業又細心的諮詢，還真的讓我看到了一線生機。」彭先生感激的說著。

台灣簡單貸的規劃師在綜合評估後，考量到當鋪的月付金太高，而且都只在繳利息，這樣會是無底洞，如果繳款不正常，也沒辦法轉回融資較低利率的貸款，先協助轉貸到合理收費的代書貸款，讓月付金降到只要繳九千元，正常繳款三個月，再轉到融資汽車貸款，可以有更優惠的方案。「心中的大石頭終於放下，感謝台灣簡單貸解決了我說不出的苦，可以輕鬆的過父親節了。」

隨著資訊獲取越來越方便，如何分辨正確資訊成為現代人的課題，林秀錞表示，彭先生的狀況並不是個案，尤其台灣詐騙猖獗，有許多家庭因為誤信詐騙集團的手法，不小心陷入負債人生。恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，抱持著「雖然我們不是醫生，但我們一樣在救人」的服務理念，對每一位來諮詢理財、理債的客戶，以客戶的角度出發，貼心、細心的評估，盡所能的協助完成客戶的需求。在業界有10年的理債經驗，提供免費諮詢評估、媒合申辦管道以及專人一對一服務，協助身上有數筆債務的客戶解決難關，擺脫負債人生，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。



#投資有賺有賠，請民眾謹慎理財，民眾貸款前應先看清楚利率說明。