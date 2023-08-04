父親節最佳送禮 公勝財顧分享三個世代爸爸的投保教戰手冊

父親節即將到來，爸爸在努力扛負家庭責任之餘，更要懂得愛自己。若家中是以父親為主要經濟來源，在規畫家庭保障時更應考量父親的保障，以防發生意外時，家中經濟突然失去依靠。公勝財顧提醒，每個世代的爸爸應該要考量的風險保障與財務規畫重點不同，不管是新手爸爸、三明治爸爸或是準退休的爸爸們，應依照人生不同階段，定期檢視調整，才能真正成為守護家庭的最大靠山。

服務超過上百個家庭的公勝財顧首席財務顧問賴彥穎指出，爸爸們很容易把家人擺在第一位，卻忽略自己是撐起家中經濟一片天的重要關鍵，因此為避免因意外風險導致家庭入不敷出，除了把壽險額度買足之外，更建議爸爸們在面對每個階段身分轉變前後，檢視自己財務狀況、了解自己實際需求，適時調整保單內容可將風險轉嫁。針對新世代爸爸們保障獻策，賴彥穎建議可以分為三階段來思考保險規畫，別讓「父親」變成「負親」，讓保險成為爸爸們堅強的後盾。

首先是「新手爸爸」族，多數人無法購買太高額度的保險保障，可先用定期壽險、意外險、實支實付醫療險、癌症險及重大傷病險等作為基礎保障，建議投保著重在經濟情況自己可負荷的額度且靈活運用，可選擇較「低保費高保障」的商品。

再來是「三明治爸爸」族，這個族群上有年邁父母、下有年幼子女，蠟燭兩頭燒，處於家庭最重大責任期，開銷最大，不過由於子女年紀尚幼，只要及早開始長期穩定規畫投入，且需要考量自己可能因疾病或意外倒下時，建議每年逐步進行醫療與長照整合規畫以累積足夠保障資產，可秉持先保大後保小的原則，先選擇理賠金額大的保險商品，讓自己與家人無後顧之虞。

若是「準退休爸爸」族，賴彥穎建議可轉為保守方式進行資金配置，將部分資金投入儲蓄險，並挪出一定比例的退休金來補強醫療險、失能保險等，並讓自己有足夠的現金流支應預料之外的風險，同時也不會造成子女們額外的生活負擔。

保險商品越來越多元，不管處在於什麼階段的爸爸們，最重要的是了解自己的財務能力、釐清個人的需求、隨時預留緊急預備金，並且每階段固定檢視自己的保單適時調整，利用最小預算達到最大保障，為自己與所愛的家人構築完善安全保護網。