中市攜手新光人壽舉辦逾百場財經素養課程

台灣財經素養教育推廣協會透過教育推動國內財務幸福

為提升青少年金融理財素養，台灣財經素養教育推廣協會與臺中市政府以及新光人壽共同延續合作112學年度第一學期「財經素養課程」，希冀藉由財經專家、業界師資的加入，拓展青少年的財經視野、金融理財、創業創投與金融科技等多面向知識，增進學生財經領域正確觀念，進而強化未來升學及職涯規劃。

國際日益重視財經素養（Financial Literacy），為了使台灣青少年與世界並進，集結產官學研等力量共同舉辦財經素養課程，共同培養青少年的理財意識、防範金融風險，使其更從容地面對未來各種財經機遇和挑戰。台灣財經素養教育推廣協會、臺中市政府、新光人壽攜手共同合作，推動112年度第一學期16所臺中學校超過100堂財經素養課程，協助孩子能應用金融理財知識與理解的內容，在不同的金融環境中做成有效的決策，以增進個人和社會的財務幸福，並促進經濟生活的參與。

官學共同合作推動財經教育，台中市教育局黃智暘課程督學（左起）、新光人壽黃嵩諺經理、台中市教育局高中職教育科李真玲科長、新社高中歐靜瑜校長、協會唐代彪理事長出席課程活動。圖/新光人壽提供

台灣財經素養教育推廣協會理事長唐代彪表示，以升學主導的教育使國內缺乏給青少年一套有系統、分齡的財經素養課程。反觀國外，許多國家認為財經知識是公民必備素養，必須要從小培養基本知識，以正確規劃個人財務發展、培養閱讀財經新聞的能力及保有防範風險意識。因此，為了填補目前教育課程的空白及接軌國際，產學界特成立台灣財經素養教育推廣協會，負責提供師資及經費做為教育方面的公益活動。

台灣財經素養教育推廣協會致力於推動青少年優質財經素養教育，2021年開始與中國信託商業銀行、永豐商業銀行、國泰人壽保險股份有限公司及新光人壽等多家金融業共同攜手，並贊助臺北市及臺中市財經素養課程經費，邀請產官學研等各界講師，前進台北市及台中市共45所公私立高中，以近1500小時的財經素養課程，影響超過20000名高中生，替孩子們奠定財金知識的基礎。

財經素養教育規劃為推廣講座為主，再依據年級規畫講授內容進行包括高一財經素養入門課程、高二財經專題課程、以及高三財經專題進階課程，由淺入深，包含國際經濟、金融理財、公司管理、行銷策略與及創業創投等多樣主題，為青少年財經教育扎穩根基並展開多元學習，希望能藉此增進學生對金融理財知識的興趣，深化學生財經學群大學升學進路相關知能，強化未來升學及職涯競爭力。