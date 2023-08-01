李鎮宇：未來ESG投融資 股東權益報酬率可期

全球掀起ESG風潮，相關資產規模不斷增加，資金也湧入具有高度ESG評級的成熟公司，然而，不少未能取得高評級ESG分數、但具有成長潛能的公司卻常常被排除於外，因此，台新金控首席經濟學家、台新金控永續長李鎮宇指出，未來ESG投融資應該多關注這些被忽略的潛力企業。

李鑌宇分析，近年來永續投資話題夯，ESG資產規模持續攀升，根據彭博資料顯示，受到升息、通膨壓力以及經濟衰退擔憂的影響，今(2023)年第一季ESG ETF資金流入約50億美元，惟資產管理規模仍呈現增長達4,000億美元。其中，配置比重最高是科技業及工業，因為這些產業面臨節能減碳壓力最大，此外，非必須消費及金融業也深受青睞。

銀行放款也顯示ESG重視程度節節攀升，根據貸款聯合及交易協會(LSTA)，永續連結貸款(SLL)條約內容將會基於借款人對於ESG相關之KPI達成率而變動，以達成永續發展目標。

李鎮宇說，對於企業而言，ESG是大挑戰，也是脫穎而出的機會，可以將ESG變成核心競爭力，從現有技術延展，與客戶黏著度緊密結合，創造競爭優勢。舉例來說，台達電以電源供應器起家，卻能結合節能減碳，從公司文化與技術找到ESG連結，逐漸轉型足跡，包括打造綠建築、投入電動車產業、自營太陽能電廠、導入內部碳費機制等等，從電源供應器大廠發展到生態系，進化為節能整合方案的提供者。每年營運穩定成長，近5年資產報酬率(ROA)節節上升，從7%增加到9%，股東權益報酬率(ROE)則從14%增至18%，均顯示出公司營運表現持續向上。

如國外知名能源探勘公司施蘭卜吉(Schlumberger)加速轉型，投入研發碳捕捉、新能源開發及油氣脫碳技術，從最不ESG變成最ESG的公司。轉型後，施蘭卜吉獲利逐年改善，2022年EPS成長至2.43美元，領先同業；同時市場估值也直逼同業，深獲市場投資青睞。

過去十年來，資金多湧向具有吸引力的估值和強大的ESG評級的成熟公司(ESG Winner)，然而此類公司往往是同類最佳企業・其ESG溢價通常已經完全定價了；反觀一些具有堅實的基本面和不斷改善的ESG趨勢的公司(ESG Improvers)，往往不會得到最高的ESG分數而被忽略，實際上卻是最具有投資價值者，因此可以多關注此類俱有ESG趨勢的潛力企業。

展望未來，ESG融資不要只是錦上添花，更要雪中送炭！過去十年來，資金多湧向具有吸引力的估值和強大的ESG評級的成熟公司(ESG Winner)，然而此類公司往往是同類最佳企業・其ESG溢價通常已經完全定價了；反觀一些具有堅實的基本面和不斷改善的ESG趨勢的公司(ESG Improvers)，往往不會得到最高的ESG分數而被忽略，實際上卻是最具有投資價值者，因此，可以盡早投資這些走在正確軌道的ESG Improvers，並從其獲得ESG分數改進中獲益。因此，未來必須多關注具有堅實基本力及改善ESG的公司。