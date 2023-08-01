新光銀行蟬聯亞洲最佳企業雇主獎肯定

新光銀行連續二年榮獲「亞洲最佳企業雇主」獎項，新光銀行從員工關懷照護與體驗出發，秉持成為客戶心中首選銀行的願景，更希望成為員工心中的首選幸福企業。

新光銀行表示，人才是企業永續發展的基石，新光銀行以提高員工認同與敬業度、打造健康友善職場、落實同仁職涯培育發展、促進職家生活平衡等面向來建立和同仁長期穩定的夥伴關係。為提升員工認同，定期舉行策略分享年會與員工敬業度調查，舉辦高階主管共識會議，產出改善行動計畫。落實主管與同仁職涯培育和發展，每年依管理、核心職能辦理在職訓練，打造新光全員核心競爭力，並建立各階主管儲備人才庫，以培育新世代領導人；同時推動內部講師制度，目前已有近50位內部專業講師，由高階主管親自授證。更鼓勵員工參與數位轉型、DEI、ESG等自主學習，因應金融友善職場環境推動，今年度也加入基礎手語課程並提供補助專案，鼓勵同仁報名參加。

新光銀行不斷打造創新、健康、友善與包容的工作職場，除建立多元內部溝通管道，長期舉行內部員工創新提案，鼓勵全體員工樂於建言，主動提出業務或流程面改進措施。同時擴大員工補助方案，包含家庭照護與家事服務、子女教育獎學金、健康休閒活動等福利補助；規劃親子溝通和健康紓壓講座，提供優於法令的產假、陪產檢及陪產假，致力營造一個關心員工、注重員工發展、多元共融快樂的職場環境。