諾貝爾視光科技入資本市場 邁向國際

富邦證券輔導上市，整合上下游產業鏈，拓展事業版圖國際化

富邦證券與諾貝爾視光科技日前舉行上市(櫃)輔導簽約儀式，由富邦證券總經理郭永宜與諾貝爾視光科技董事長陳美齡代表簽約。富邦證券將透過上市櫃輔導計畫，引入資本市場資金，協助諾貝爾視光科技朝下一階段目標邁進，包括銜接醫療服務的上下游產業鏈，吸納優秀的醫事人才加入，在拓展事業版圖的同時，讓台灣優質的視光醫療服務走向國際。

諾貝爾視光科技成立於2002年，該公司除專注於眼科業務外，也將業務範疇延伸至醫事軟硬體設施之租賃服務、醫療人員培訓及經營管理顧問等。近年來，公司更持續引進包含「飛秒輔助白內障雷射」及「全飛秒近視雷射」SMILE等技術及設備，協助合作診所導入高階技術訓練與應用。

根據衛生福利部調查，台灣近視率達60%以上，近視人口呈指數型快速增加，且伴隨台灣人口老齡化，白內障治療需求也大幅提高，專業的眼科醫療服務甚為重要。諾貝爾視光科技引進先進儀器設備及技術，建立品牌優勢，在視力手術及眼科醫療產業位居領導地位。富邦證券表示，將輔導諾貝爾視光科技進入資本市場，引入資金，協助其透過上下游整合之經營模式，提供符合病患視力需求的產品與服務，成為具備通路優勢與整合技術服務能力的公司。

諾貝爾視光科技持續以病患視力診療需求來規劃產品與服務策略，提供專業且完整的醫療方案，持續強化核心優勢與價值。諾貝爾視光科技有計畫性的將事業版圖擴展至中國大陸、馬來西亞、新加坡等市場，以專業的醫療服務，拓展國際醫療商機。