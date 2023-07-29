固德永續ｘ量化王者品牌發布會 引領跟單平台新時代

固德永續ｘ量化王者品牌發布會7月29日在台北101大樓 88樓盛大舉行，發布會上總裁林柏文宣告平台獨特的六大絕對優勢，將為投資者帶來前所未有的跟單體驗。同時邀請亞細亞國際法律事務所陳頂新律師分享「如何預防金融交易之陷阱」，及海外知名萬人加密社區代表蔣詠晟演講「量化交易對加密產業的提升」，吸引眾多投資到場參與盛會。

量化王者投資平台獨特的六大絕對優勢如下:

串接全球前十大虛擬貨幣交易所

量化王者平台提供用戶與全球前十大虛擬貨幣交易所的鏈接，用戶可以自由配置資金並保管本金，享受安全和放心的交易體驗。

首創高水位績效費

量化王者平台率先推出高水位績效費，確保交易員真正為用戶帶來盈利時才收取費用，這是業界唯一最為用戶考慮的收費方式。

投行級風控設置

量化王者平台設有嚴格的風險管理機制，所有交易員都需要通過該機制進行風控，若績效失真，平台將立即下架相應交易員。同時，內建的風控止損功能能夠協助用戶有效防範爆倉和本金重大虧損風險。

輕鬆開啟跟單

使用量化王者平台，用戶只需簡單三個步驟，確認交易明細後即可輕鬆開始跟單，讓每個人都能輕鬆上手，享受友善的用戶體驗。

豐富社群激勵機制

量化王者平台提供超過50%的社群激勵獎勵，用戶在分享中同時獲得豐富的永續收入，共同成長和分享成功。

黑卡聯合創始人計劃

量化王者平台推出黑卡聯合創始人計劃，用戶能夠加盟創業，享受全球手續費空投機會，有效凝聚成千上萬的代理，共同建立起強大的用戶社群。

在平台安全機制上，量化王者平台採用了六大資安措施，確保用戶的密鑰安全以及平台的穩定運營。這些措施包括API白名單、雙向加密、資料庫policy和Oauth、資料庫獨立環境保護、資料庫特殊加密以及高可用性等。

簡而言之，量化王者平台將用戶提供的API密鑰進行編碼加密，即使駭客入侵也無法使用這些密鑰。此外，該平台還設有複數資料庫同時運作備份，以確保資料被串改時能夠及時發現，並能有效預防攻擊，即使面臨癱瘓，平台仍能正常運營。這一系列高規格的安全措施將確保用戶享受到優質的跟單體驗，同時保障用戶的密鑰安全。

量化王者量化跟單平台的登場，廣邀交易界各大高手共襄盛舉上架優質量化交易策略將引領開啟大量化跟單平台時代，為投資者帶來更加安全、便捷和有利可圖的投資機會。

關於量化王者

量化王者是一家專注於量化跟單領域的新興品牌，致力於為投資者提供卓越的跟單服務和全面的投資解決方案。憑借創新的商業模式和卓越的技術實力，量化王者旨在成為全球領先的量化跟單平台之一。

固德永續公司量化王者平台總裁林柏文。圖/戴辰攝影

固德永續公司量化王者平台執行長謝念祖。圖/戴辰攝影