保險傳教士／社會新鮮人買保險 以兩目標為主

「現代年輕人買保險，多是選擇自益型保單。」今年29歲、入行保險業約9年的富邦人壽富九通訊處處經理鍾偉成表示，新鮮人畢業要不要買保險，應以兩目標為主，第一是防止收入中斷，第二是避免支出增加。

鍾偉成表示，他目前帶的業務員，平均年紀約在25歲，非常了解現在年輕人的投保觀念。現代年輕人投保多是選擇自益型保單，與過去不同，過去的人投保可能會想過世後可以留給家人多少，但現在年輕人則是會想「若發生車禍我可以理賠多少」，現在年輕人買保險是為了自己好，不像以前是為幫認識的業務員做業績。

新鮮人畢業要不要買保險？鍾偉成建議，應以兩目標為衡量方向，第一，防止收入中斷，第二是避免支出增加。當財務獨立，主要支出是靠自己，而不再依靠父母時，就應該買保險，跟有沒有畢業反而沒有關係，跟財務狀況比較有關係。

他說，規劃保險最大目的是「避免支出增加」，因此容易遇到、頻率高的風險優先，因此投保順序優先是意外險、第二是實支實付型醫療險。意外險與醫療險可避免收入中斷，例如不小心騎摩托車跌倒，需要兩、三個月休養期，意外險與醫療險可補足醫療費用與中斷的收入。

其次是規劃「損失金額高的」，例如突然生重病的治療費用，建議可選擇重大傷病險。鍾偉成表示，年輕人剛出社會通常還沒有第一桶金，這時若生重病，例如癌症，會消耗掉存到的半桶金，重大傷病險有一次金，一診斷出來馬上就有一筆錢可以做治療，也能補償收入中斷的部分。

而當年紀逐漸增長，對於家庭的責任可能慢慢升高，例如有了小孩、有房貸、父母年邁需要照顧等，這時可以補足壽險。接下來行有餘力，也能補足住院手術險、長照險，添加醫療保障與為年老時預做準備。

鍾偉成強調：「保險永遠買不完。」因此年輕人投保不用一次到位，最大目的是彌補收入中斷與預防支出大幅增加，意外險、住院實支實付醫療險先買，保費支出最多就是收入的10%，不要超過，假設月薪三萬元，每月保單支出就限制在三千元。

對於預算有限的年輕人，鍾偉成建議可掌握兩重點。第一，善用定期險，當收入預算有限時，優先規劃定期險，定期險的優勢就是便宜，假設保障內容相同，定期險的保費約只要終身型的三分之一，且定期險比較彈性，可以按照收入逐年增加來做調整，終身型保險則要集中在20年將保費付掉，財務壓力就會比較大。

第二，搭配產險，鍾偉成表示，產險公司也有賣意外險或癌症險，保費相對比較便宜，但產險有「不保證續保」的問題，因此鼓勵採用壽險、產險搭配的方式，把保額拉大。例如可在壽險公司規劃保額10萬的重大傷病險，再到產險公司規劃50萬元的癌症險來搭配；又或是800萬保額的意外險，可以規劃400萬在壽險、400萬在產險。